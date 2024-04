Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: une note de faiblesse avant le PIB américain information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 08:27









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse jeudi matin dans l'attente de l'annonce des premiers chiffres de la croissance américaine au premier trimestre.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - lâche 22,5 points à 8024 points, annonçant un début de séance en territoire négatif.



Les publication à 14h30 du PIB des Etats-Unis sera suivie de près en perspective de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui doit se tenir la semaine prochaine.



Le consensus prévoit une croissance de l'ordre de 2,5% en rythme annualisé après un gain de 3,4% sur le quatrième trimestre 2023.



En attendant la parution du PIB américain, les prévisions décevantes de Meta Platforms devraient peser sur la tendance et compromettre le récent regain d'optimisme qui avait entouré le compartiment technologique



La maison-mère de Facebook et d'Instagram a publié mercredi soir des résultats trimestriels en ligne, mais dévoilé des prévisions inférieure aux attentes, ce qui a faisait plonger son titre de 16% en transactions électroniques.



Les poids lourds Alphabet et Microsoft, qui publieront leurs comptes financiers dans la soirée, sont eux aussi attendus en baisse à l'ouverture de Wall Street.



La cote est également animée par de nombreuses publications de résultats à Paris et dans le reste de l'Europe, avec les annonces de groupes de premier plan comme Hermès, Pernod Ricard, Sanofi, Schneider ou Unilever .



A l'inquiétude suscitée par les perspectives décevantes de Meta viennent s'ajouter les performances médiocres de STMicroelectronics, qui a dévoilé ce matin des chiffres moins bons que prévu pour le trimestre et déclaré prévoir un chiffre d'affaires en baisse de 26% au deuxième trimestre.





