Wall Street : une note de faiblesse après le chômage

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait débuter sur une note de faiblesse jeudi matin suite à l'annonce d'une hausse inattendue des inscriptions hebdomadaires au chômage, qui ravive les inquiétudes des investisseurs concernant le marché du travail aux Etats-Unis. Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais cèdent entre 0,5% et 1%, annonçant un début de séance en territoire négatif. Les inscriptions aux allocations chômage ont augmenté la semaine dernière aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 861.000 contre 848.000 (chiffre révisé) la semaine précédente. Les économistes les attendaient, au contraire, en repli autour de 773.000. Les investisseurs sont, depuis le début de la pandémie, très anxieux vis-à-vis de l'état du marché du travail américain, un chômage très élevé constituant un frein à la reprise. Avec un taux de chômage aujourd'hui estimé à 10%, les opérateurs se disent qu'au rythme actuel, un retour au plein-emploi - c'est-à-dire un taux de chômage de l'ordre de 3% ou 4% - pourrait prendre plusieurs semestres, voire plusieurs années. Après son solide rally de début d'année, la Bourse américaine connaît un parcours plus heurté depuis une semaine, alourdie par les inquiétudes entourant un possible retour de l'inflation et la remontée des rendements obligataires. Le marché reste par ailleurs attentif aux résultats trimestriels, même si la saison des publications touche désormais à sa fin. Walmart, le numéro un mondial de la grande distribution, est attendu en baisse de 5% à l'ouverture après l'annonce de résultats trimestriels inférieurs aux attentes et de perspectives jugées décevantes pour le nouvel exercice.

