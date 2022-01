Wall Street: une note contrastée après les 'minutes' information fournie par Cercle Finance • 06/01/2022 à 15:11

(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir sur une note de prudence jeudi matin, les investisseurs continuant de digérer les 'minutes' déroutantes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le Dow Jones avance de 0,2%, mais celui sur le Nasdaq 100 se replie de 0,5%, annonçant un début de séance pour le moins contrasté.



Le compte-rendu du FOMC, publié hier soir, a montré que la Réserve fédérale prévoyait de durcir sa politique monétaire plus rapidement que prévu cette année, en raison de la vigueur de la reprise économique et de la remontée de l'inflation.



'Les minutes de la Fed ont pris les investisseurs par surprise', reconnaît aujourd'hui Mark Haefele, le directeur des investissements pour la gestion de fortune mondiale chez UBS.



'Il s'agit généralement d'une publication sans impact, mais certaines de ses déclarations suggèrent que la Fed est prête à relever ses taux plus tôt et plus vite que les investisseurs ne le prévoyaient', souligne-t-il.



Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américains se tendent encore sur fond d'anticipations de resserrement de la politique monétaire.



A près de 1,73%, le rendement des 'Treasuries' à dix ans évolue désormais à un plus haut de presqu'un an.



Sur le plan économique, les dernières statistiques confirment le tableau dressé par la Fed, à savoir celui d'une activité qui demeure robuste malgré la déferlante du variant Omicron.



Ainsi le nombre d'inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage n'a que très légèrement augmenté la semaine du 27 décembre, en s'établissant à 207.000 contre 200.000 une semaine plus tôt.



Côté balance commerciale, le déficit des Etats-Unis s'est nettement creusé au mois de novembre dernier, pour s'établir à 80,2 milliards de dollars, à comparer à 67,2 milliards pour le mois précédent.



Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance des commandes à l'industrie, ainsi que de l'ISM des services.