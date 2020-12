Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une mutation du Covid pèse sur la tendance Cercle Finance • 21/12/2020 à 17:10









(CercleFinance.com) - Comme prévu, Wall Street a ouvert la séance en net repli lundi matin, l'apparition d'une nouvelle souche du coronavirus en Europe favorisant un soudain retour de l'aversion pour le risque. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones recule de 0,8% à 29.936,6 points, tandis que le Nasdaq Composite perd 1,4% à 12.572,4 points. 'La faiblesse des marchés s'explique par la mise en place de nouvelles restrictions à la circulation, notamment au Royaume-Uni, du fait de la propagation d'une mutation particulièrement contagieuse du Covid', explique un trader. De nombreux pays ont annoncé ce week-end qu'ils avaient décidé de suspendre les arrivées en provenance du Royaume-Uni afin d'enrayer la propagation de cette nouvelle variante du coronavirus, baptisée 'VUI-202012/01'. A Hong Kong, les autorités n'acceptent plus le retour au pays de passagers qui auraient fait un simple 'stop' (transit) de plus de deux heures dans un aéroport britannique. 'Il faut dire aussi que les marchés américains avaient connu une semaine particulièrement faste la semaine passée, avec des gains hebdomadaires de plus de 3% pour le Nasdaq', rappelle le professionnel. Les valeurs liées au transport, et particulièrement les compagnies aériennes qui avaient profité des espoirs liés aux vaccins ces dernières semaines, font les frais de ce regain d'inquiétude à quelques jours des congés des fêtes de fin d'année. Delta Air Lines perd ainsi 3%, American Airlines cède 3,2% et United lâche 2,8%. Les cours du pétrole baissent également, le marché redoutant un nouvel impact sur un redressement économique déjà laborieux. Le baril de brut léger américain (WTI) chute actuellement de 4% à 47,2 dollars. Toutes ces craintes rendent bien improbable l'inscription du traditionnel 'rally de Noël', ce phénomène qui décrit la progression des tous derniers jours de l'année, caractérisé par des éléments techniques favorables. Côté valeurs, Nike s'adjuge près de 4% après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions, qui ont conduit plusieurs analystes à relever leur objectif de cours sur la valeur. Tesla cède en revanche près de 6% pour son première jour de cotation sur l'indice S&P 500, après avoir fait l'objet d'une véritable frénésie d'achats au cours des dernières semaines. Aucun indicateur ne figure à l'agenda aujourd'hui.

