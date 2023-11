Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: une légère baisse pour finir une semaine faste information fournie par Cercle Finance • 17/11/2023 à 17:35









(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en léger repli vendredi, pliant sous le poids de quelques prises de bénéfices sans grande surprise après le puissant rebond opéré ces dernières semaines.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 34.925,8 points, tandis que le Nasdaq Composite lâche 0,2% à 14.089,8 points.



Sur la semaine, le Dow gagne pour l'instant 1,8% et le Nasdaq s'adjuge plus de 2,1%. Avec des gains de l'ordre de 7% depuis le 1er novembre, l'un comme l'autre se dirigent vers leur meilleure performance mensuelle depuis le début de l'année.



Après un tel parcours, les investisseurs semblent tentés de freiner leurs ardeurs plutôt que de risquer de perdre leurs gains récents, d'autant qu'aucun catalyseur ne justifie la prise de nouvelles positions.



Le sentiment de marché n'a pas été soutenu par les chiffres meilleurs que prévu de l'immobilier publiés en début de matinée.



Le Département du Commerce a fait état d'une hausse de 1,9% des mises en chantier de logements en octobre, à 1.372.000 en rythme annualisé, un niveau plutôt au-dessus des attentes des économistes.



De même, les permis de construire de logements américains - censés préfigurer les mises en chantier futures - ont augmenté de 1,1% à 1.487.000 en rythme annualisé le mois dernier, dépassant eux-aussi le consensus de marché.



Les baisses sectorielles les plus marquées du jour affectent les compartiments qui s'étaient le mieux comportés dernièrement: la technologie cède 0,5% et les télécoms 0,9%.



Les rendements des Treasuries poursuivent leur repli, avec un 10 ans au plus bas depuis deux mois, à 4,45%, dans un climat qui reste à la prudence face aux actions.



La ruée sur les obligations du Trésor américain qui a suivi la parution, mardi, de chiffres de l'inflation rassurants, se traduit par un décrochage de presque 20 points du papier à dix ans sur la semaine.



Les cours du pétrole rebondissant après une semaine éprouvante, le contrat décembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grimpant de 3% au-delà de 75 dollars.



Sur l'ensemble de la semaine, le WTI perd pas loin de 3% sous l'effet de l'atténuation des craintes d'une escalade du conflit israélo-palestinien et de la montée en puissance des spéculateurs. Il s'agit de sa quatrième semaine de baisse d'affilée.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.