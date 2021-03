Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une heure après l'ouverture, la hausse s'impose Cercle Finance • 08/03/2021 à 16:54









(CercleFinance.com) - Wall Street a repris le chemin de la hausse lundi, les investisseurs se positionnant sur les actifs risqués malgré les incertitudes entourant l'évolution du marché obligataire et les craintes sur l'inflation. Une demi-heure après l'ouverture, le Dow Jones avance ainsi de 1,1% à 31.847,4 points tandis que le Nasdaq progresse de 0,3% à 12.956,2 points. Les investisseurs ont d'abord été déconcertés ce matin par de nouvelles tensions sur le compartiment obligataires, faisant craindre un éventuel durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale. Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans se stabilisait toutefois en-dessous du seuil des 1,60% ce matin. Bon nombre d'analystes estiment que la remontée des taux américains n'est que temporaire et que les marchés d'actions devraient rester portés par la réouverture progressive des économies, par les bons résultats des entreprises et par le soutien perpétuel des banques centrales et des gouvernements. Sur le front des indicateurs, les stocks des grossistes ont augmenté de 1,3% en janvier selon le Département du Commerce, après une croissance de 0,6% le mois précédent. De leur côté, les ventes des grossistes américains ont grimpé de 4,9% en janvier, ce qui signifie qu'au rythme actuel des ventes, il faut compter 1,2 mois en moyenne pour que les grossistes écoulent leurs stocks, contre 1,3 mois en janvier 2020. S'agissant des valeurs, GE bondit de presque 4% sur des informations de presse évoquant une cession de la filiale de location d'avions du groupe industriel américain. AT&T cède 0,1% alors que la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de la Bourse américaine, a déposé une plainte visant l'opérateur pour divulgation sélective d'information. Costco est pour sa part bien orienté (+1,4%) sous l'effet de commentaires positifs des analystes de BofA, qui loue le positionnement sur le long terme de l'exploitant de magasins d'entrepôt.

