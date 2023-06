Wall Street: une hausse très prudente en attendant la Fed information fournie par Cercle Finance • 12/06/2023 à 17:10

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a entamé lundi sur une hausse modérée une semaine dominée par la réunion de la Fed, qui devrait s'orienter mercredi vers une pause dans son cycle de durcissement monétaire.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,1% à 33.915,2 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,6% à 13.336,2 points.



La Fed, dont la réunion de deux jours débutera demain, ne devrait pas toucher à ses taux mais ce statu quo pourrait se décider 'à une marge étroite', à en croire les analystes de Bank of America.



'Mais après plus d'un an de hausses de taux agressives et dix mois consécutifs de désinflation, les membres de la Fed peuvent se permettre de se montrer un peu plus patients', jugent les analystes d'Edward Jones.



Les investisseurs guetteront en outre tout indice venu de la banque centrale américaine les renseignant sur la probabilité d'une nouvelle hausse des taux au mois de juillet, une perspective jugée de plus en plus crédible.



Plus forte hausse sectorielle de ce début de séance, le compartiment de la consommation non-essentielle (+0,8%) profite de l'optimisme entourant une poursuite de la vigueur du secteur du tourisme et des loisirs.



Comme les marchés d'actions, le compartiment obligataire se montre, lui aussi, très réservé avec un rendement du papier à dix ans qui grignote moins de trois points de base, à 3,77%.



Calme plat également sur le marché des changes avec un dollar qui grappille 0,1% à 1,0755 euro dans l'attente des annonces de la Réserve fédérale.



Le seul mouvement vraiment significatif s'observe sur le marché pétrolier avec un WTI qui dévisse de 4% sous 67,4 dollars, entraînant la chute des valeurs de l'énergie (-0,9%), qui signent la plus forte baisse sectorielle du jour.