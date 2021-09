Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une hausse quasi-euphorique en fin de matinée information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 17:40









(CercleFinance.com) - Les valeurs américaines ont amplifié leurs gains jeudi matin dans climat quasi-euphorique faisant suite à la publication d'un indicateur économique jugé encourageant. En fin de matinée, le Dow Jones avance de 1,4% à 34.749,9 points tandis que le Nasdaq s'apprécie de 0,8% à 15.013,9 points. Les investisseurs ont appris en tout début de séance que l'indice des indicateurs avancés était resté bien orienté au mois d'août, signalant une accélération de la croissance de l'économie américaine. L'indice publié jeudi par le Conference Board est en effet ressorti en hausse de 0,9% à 117,1 le mois dernier après avoir crû de 0,6% en juin et de 0,8% en juillet. A titre de comparaison, les économistes anticipaient une hausse moins marquée, de l'ordre de 0,6%. Pour le Conference Board, ces chiffres sont cohérents avec le scénario d'une croissance économique de 6% cette année aux Etats-Unis, suivie d'un léger ralentissement à +4% en 2022. Autant de commentaires rassurants alors que la Fed a confirmé hier qu'elle entamerait bientôt un virage dans sa politique monétaire, en amorçant progressivement une réduction de ses rachats d'actifs. Par ailleurs, les inquiétudes semblent s'estomper autour du dossier Evergrande, qui constituait un point de crispation majeur sur les marchés depuis plusieurs jours. 'Les investisseurs continuent tout de même de surveiller la chute imminente du groupe chinois (...) après un article du Wall Street Journal rapportant que les responsables chinois ont demandé aux administrations locales de se préparer à un défaut potentiel du géant chinois de l'immobilier, aujourd'hui en grande difficulté', souligne-t-on chez Wells Fargo Securities. Côté valeurs, Accenture progresse de 1,5% après avoir annoncé, à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, une augmentation de 10% de son dividende trimestriel, assortie de nouveaux rachats d'actions. Salesforce grimpe de plus de 5% après avoir légèrement relevé sa fourchette-cible de revenus pour l'exercice en cours, à entre 26,25 et 26,35 milliards de dollars, au lieu de 26,2 à 26,3 milliards en estimations précédentes. Tesla perd, lui, un peu de terrain alors que les analystes de Tudor, Pickering, Holt & Co. ont initié la couverture du titre avec une recommandation 'vendre', une décision rare au sein d'un consensus qui reste largement acheteur à Wall Street.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.