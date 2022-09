Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: une hausse pour achever une semaine positive information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 15:21









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi matin, poursuivant son rebond des deux derniers jours au terme d'une semaine pourtant marquée par des inquiétudes persistantes quant à l'évolution de la politique monétaire.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,6% à 1%, signalant un début de séance plutôt favorable.



A l'image d'une semaine écourtée qui a vu les indices osciller dans une fourchette étroite au vu du peu de catalyseurs susceptibles de faire évoluer le sentiment de marché, rien dans l'actualité du jour ne semble en mesure d'influencer Wall Street.



Sur l'ensemble de la semaine, le S&P 500 affiche pour l'instant une progression d'un peu plus de 2%, une performance qui lui a permis de repasser au-dessus de la barre psychologique des 4000 points.



L'indice reste néanmoins en repli de près de 3% sur le mois écoulé et continue d'accuser pas loin de 16% de pertes depuis le 1er janvier.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans se replie en direction de 3,25% après avoir dépassé le seuil des 3,30% en début de semaine, un reflux qui ne parvient pas à cacher la dégradation du marché des taux cette semaine.



Après le discours sans ambiguïté tenu la veille par Jerome Powell, le président de la Fed, qui apparaît toujours aussi résolu dans son combat contre l'inflation, les investisseurs vont maintenant tourner leur attention vers la prochaine réunion de la Fed, qui se tiendra dans deux semaines.



Selon le baromètre FedWatch de CME Group, les traders situent dorénavant à 86% la probabilité d'une hausse de taux de 75 points de base à l'issue de la réunion du 21 septembre prochain.



Dans cette optique, les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis - qui paraîtront mardi prochain - seront très certainement décortiqués par les investisseurs.



Les analystes espèrent que ces chiffres apporteront la confirmation que l'inflation a passé son pic aux Etats-Unis du fait notamment du repli des cours du pétrole.



En attendant, la seule statistique au programme aujourd'hui est celle des stocks des entreprises, attendus en hausse de 0,8% sur le mois de juillet.





