Wall Street : une hausse modeste pour démarrer la séance

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York affiche une modeste progression jeudi matin après les chiffres moins bons que prévu du chômage, qui écartent le scénario d'une normalisation trop rapide de la politique de la Fed. En fin de matinée, le Dow Jones avance de plus de 0,5% à 34.985,7 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,6% à 14.874,5 points. La publication, avant l'ouverture, des derniers chiffres du chômage semble avoir fait reculer la perspective d'un resserrement de la politique monétaire américaine. Selon le Département du Travail, les inscriptions hebdomadaires au chômage n'ont que faiblement baissé la semaine dernière aux Etats-Unis, un repli timide qui illustre le retour à la normale laborieux du marché du travail. Alors que les analystes les attendaient à 375.000, les nouvelles inscriptions n'ont diminué que de 14.000 à 385.000 pendant la semaine du 31 juillet, selon les chiffres du Département du Travail. Cette statistique décevante laisse penser au marché que la Réserve fédérale devrait rester mesurée dans le resserrement de sa politique monétaire au cours des mois qui viennent. A ce stade, les économistes attendent une réduction des rachats d'actifs de la Fed ('tapering') pour le début 2022, avant une première hausse de taux directeurs prévue à l'automne 2023. Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des Treasuries à 10 ans grimpe de plus de deux points de base à près de 1,21%. Côté valeurs, Uber grimpe de plus de 5%, le marché voulant retenir les bonnes surprises de la dernière publication trimestrielle du groupe, dont des facturations particulièrement vigoureuses. GM progresse de quasiment 4% alors que les analystes de Wedbush recommandent aux investisseurs de profiter de l'accès de faiblesse qui a suivi la présentation des derniers résultats trimestriels du groupe. ViacomCBS s'adjuge de son côté plus de 6% après des résultats trimestriels meilleurs que prévu, marqués notamment par un développement rapide de ses activités de streaming et de sa plateforme Paramount+.

