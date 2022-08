Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: une fin de semaine en fanfare information fournie par Cercle Finance • 15/08/2022 à 07:25

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a prolongé vendredi son rebond déclenché par les derniers chiffres de l'inflation, suite à deux nouveaux indicateurs économiques encourageants : le Dow Jones a pris 1,3% à 33761 points et le Nasdaq Composite, 2,1% à 13047 points.



Sur l'ensemble de la semaine, le premier indice a affiché une hausse de 2,9% tandis que le second s'est adjugé un gain hebdomadaire de 3,1% et a donc aligné une quatrième semaine consécutive de progression, une première depuis novembre dernier.



'Fait notable, l'indice à forte connotation technologique a repris 20% depuis son creux du 16 juin dernier, ce qui correspond à la définition bien connue d'un nouveau marché haussier', soulignaient les analystes de Wells Fargo.



Sur le front de l'inflation, les prix à l'importation ont baissé de 1,4% aux Etats-Unis au mois de juillet en rythme séquentiel, après une hausse de 0,3% en juin. Hors chute de 7,5% des prix des carburants, ils se sont tout de même tassés de 0,5% le mois dernier.



Cette statistique est venue confirmer l'impression favorable laissée par les prix à la consommation et à la production, parus les jours précédents, qui ont laissé penser que le gros des hausses de prix pourrait être passé.



Bonne nouvelle pour la consommation, l'indice mesurant le moral des ménages américains publié par l'Université du Michigan est remonté à 55,1 en août, soit davantage que prévu en consensus, après 51,5 en juillet, à la faveur du récent repli des prix à la pompe.



Dans l'actualité des valeurs, Pfizer a pris 3,8%, le laboratoire ayant fait savoir que les produits Zantac -antihistaminique faisant l'objet d'un certain nombre de poursuites depuis février 2020- n'impliquaient aucun de ses propres produits.