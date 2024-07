Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street : une fin de mois dopée par le 'SOXX' avec +6,7% information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 23:55









(CercleFinance.com) - Wall Street a fini fort avec une accélération en début de séance qui a tenu sur la durée



Au final, le S&P500 gagne +1,6% (vers 5.522), le Nasdaq-100 bondit de +2,6% et ramène sa perte mensuelle de -4,4% à -1,7%, le Nasdaq-100 engrange +3% et finit juillet en repli de seulement 2,25% (contre -5,2% la veille).



Le S&P500 finit le mois de juillet quasi inchangé (+0,8%), le Dow Jones grappille +0,25% (à 40.842) mais engrange +4% sur le mois écoulé et finit à moins de 1% de son record : on voit très bien quel genre de rotation sectorielle (des 'technos' vers les banques et secteur auto) permet à Wall Street de rester en lévitation à 2% de ses sommets.

Le titre Nvidia a bondi de +12,8% et partage la vedette avec Broadcom (+12%), Qualcomm bondit de +8,5% mais marque le pas (-1%) après ses trimestriels pourtant de très bonne facture.

L'indice SOXX des 'semi' explose littéralement de +6,7, une des plus fortes hausses depuis 2022.



Meta Platforms (+8% en séance et +4% en after hour) dévoile un chiffre d'affaires supérieur aux attentes de Wall Street en hausse de +22% à 39,1Mds$, alors que le consensus ressortait à 38,3Mds$.

Cela a compensé la chute de Microsoft de -1% et de Dexcom -2,7%.



Un chiffre a été publié en début d'après-midi aux US et il s'agissait des créations d'emplois dans le secteur privé aux Etats-Unis: selon ADP, le score est de 122.000 emplois en juillet, un chiffre inférieur aux attentes, avec un consensus autour de 160.000 nouveaux jobs



Le cabinet de ressources humaines précise que la croissance des salaires a ralenti pour s'établir à 4,8% en juillet d'une année sur l'autre, une décélération qu'il attribue aux efforts déployés par la Fed afin de contrecarrer l'inflation.



'Si l'inflation repart un jour à la hausse, ce ne sera pas à cause de la main d'oeuvre', prévient Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP.



Le NFP attendu vendredi devrait tourner autour de +160.000 créations de postes, contre 206.000 en juin.



Le principal rendez-vous 'monétaire' du jour aura lieu après la clôture des marchés européens avec la publication à 20h00 du communiqué de politique monétaire de la Fed après 2 jours de débats.



L'autorité centrale ne devrait ni modifier ses taux directeurs ni faire d'annonce spectaculaire, mais l'attention des investisseurs se portera sur les signes permettant d'anticiper de prochaines baisses de taux, étant donné que l'inflation aux Etats-Unis se rapproche désormais de son objectif de 2%.



'Jay Powell devrait (...) confirmer la probabilité élevée de l'amorce d'un cycle d'assouplissement monétaire en septembre, ce qui est déjà acté par le marché', prédit Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



D'après le baromètre FedWatch du CME Group, la possibilité d'une baisse de taux de 25 points de base à la rentrée est désormais estimée à plus de 87%.





