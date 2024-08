Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: une fin de mois dopée par le 'SOXX' avec +6,7% information fournie par Cercle Finance • 01/08/2024 à 07:32









(CercleFinance.com) - Wall Street a fini fort avec une accélération en début de séance qui a tenu sur la durée. Au final, le S&P500 gagne +1,6% (à 5.522) et fini le mois quasi inchangé (+0,8%), le Nasdaq Composite bondit de +2,6% (à 17.599) et ramène sa perte mensuelle de -4,4% à -1,7%, le Nasdaq-100 engrange +3% et finit juillet en repli de seulement -2,2% (contre -5,2% la veille).



Le Dow Jones grappille +0,2% (à 40.842) mais engrange +4% sur le mois écoulé et termine à moins de 1% de son record : on voit très bien quel genre de rotation sectorielle (des 'technos' vers les banques et le secteur auto) permet à Wall Street de rester en lévitation à 2% de ses sommets.



Nvidia grimpe de +12,8% et partage la vedette avec Broadcom (+12%), Qualcomm bondit de +8,5% mais marque le pas (-1%) après ses trimestriels pourtant de très bonne facture. L'indice SOXX des semiconducteurs explose littéralement de +6,7, une des plus fortes hausses depuis 2022.



Meta Platforms (+8% en séance et +4% en after hour) a dévoilé un chiffre d'affaires supérieur aux attentes de Wall Street, en hausse de +22% à 39,1Mds$. Cela a compensé la chute de Microsoft de -1% et de Dexcom de -2,7%.



Publiées en début d'après-midi, les créations d'emplois privés aux Etats-Unis sont ressorties à 122.000 en juillet selon ADP, un chiffre inférieur aux attentes. Le cabinet de ressources humaines précise que la croissance des salaires a ralenti à +4,8% d'une année sur l'autre, ce qu'il attribue aux efforts déployés par la Fed contre l'inflation.



'Si l'inflation repart un jour à la hausse, ce ne sera pas à cause de la main d'oeuvre', juge Nela Richardson, l'économiste en chef d'ADP. Le NFP attendu vendredi devrait tourner autour de +160.000 créations de postes non agricoles, contre +206.000 en juin.



Rendez-vous majeur de la séance, le comité de politique monétaire de la Fed a, comme largement attendu par les marchés financiers, maintenu la fourchette cible pour le taux des fonds fédéraux à 5,25-5,50% à l'issue de sa réunion.



'Cependant, Jerome Powell a laissé entendre qu'une baisse des taux se profile à l'horizon, probablement dès la réunion de septembre, via quelques changements notables à sa déclaration de politique', pointe néanmoins Michael Brown, chez Pepperstone.





