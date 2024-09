Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: une fin de mois d'août en apothéose information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 07:35









(CercleFinance.com) - Les acheteurs se sont remobilisés à Wall Street en début de seconde partie de séance vendredi, permettant à la semaine, mais également au mois d'août, de se conclure par un feu d'artifices haussier.



En hausse de 1% sur la séance, le S&P500 a conclu un rallye funiculaire de +10,5% (depuis le 5 août) par une deuxième meilleure clôture de l'histoire à 5.648 (à 20 points du zénith des 5.667 du 16 juillet), le bilan hebdomadaire étant de +0,25% et le bilan mensuel, de +2,2%.



C'est un signe de confiance 'fort' et la hausse semble inarrêtable, à l'image du Dow Jones qui a aligné son quatrième record de la semaine (doublé intraday/clôture ce vendredi) à respectivement 41.570 et 41.563 (+0,55%).



Le Nasdaq Composite s'est adjugé plus de 1,1% à 17.713 dans le sillage d'Intel (+9,5%), Marvel Techno (+9,1%), Tesla et Broadcom (+3,8%), puis Amazon (+3,7%), AMD et Applied Materials (+2,1%)... sans oublier Alphabet et Meta à +1%.



Plus globalement, Wall Street a été soutenu par des indicateurs économiques rassurants qui ont apaisé les craintes inflationnistes : le taux d'inflation annuel PCE est resté stable en juillet par rapport à juin, à 2,5% en données brutes et à 2,6% hors énergie et alimentation.



Le Département du Commerce, qui publiait ces chiffres, indiquait par ailleurs que les dépenses des ménages américains avaient augmenté de 0,5% en juillet par rapport au mois précédent, tandis que leurs revenus avaient progressé de 0,3%.





