Wall Street: une euphorie débridée après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 10/11/2022 à 17:35

(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains amplifient leur progression jeudi, les investisseurs saluant les derniers indicateurs évoquant un prochain ralentissement de l'inflation.



En fin de matinée, le Dow Jones grimpe de 2,7% à 33.396 points, tandis que le Nasdaq Composite grimpe de 5,7% à 10.945 points.



Les intervenants ont accueilli avec soulagement, une heure avant l'ouverture, la publication d'une statistique d'inflation éloignant le risque d'un durcissement monétaire accéléré.



Les prix de détail ont en effet ralenti plus fortement que prévu en octobre, la remontée des coûts de l'énergie ayant été tempérée par une modération des prix alimentaires.



En excluant l'énergie et l'alimentation, les prix à la consommation n'ont augmenté que de 0,3% le mois dernier, alors que les analystes prévoyaient une hausse de 0,5%.



En rythme annuel, l'inflation dite 'de base' (core) ressort à 6,3%, contre 6,6% en septembre, là où le marché espérait un chiffre de 6,5%.



Ces chiffres confirment les prévisions des économistes selon lesquelles le pic d'inflation est passé, ou est en train d'être passé, laissant entrevoir une année 2023 marquée par la désinflation.



'De quoi changer en profondeur le 'narratif' sur l'inflation, après deux ans où il n'a été question que de dérapage des prix ravivant la crainte de revivre l'épisode des années 1970', estiment les équipes d'Oddo BHF.



'De quoi changer aussi la politique de la Fed avec un arrêt des hausses de taux directeurs, à défaut de pivot baissier', ajoute la banque privée.



L'apaisement de l'inflation pourrait permettre à la Fed de se montrer un peu plus patiente dans sa politique de resserrement monétaire, un élément évidemment porteur pour les actions.



Résultat, une euphorie débridée s'est emparée des marchés suite la publication de l'indice des prix à la consommation et l'ensemble des 11 grands indices sectoriels du S&P s'affichent en hausse.



Les valeurs liées à la consommation non contrainte (+7,4%), à l'immobilier (+6,7%) et à la technologie (+5,9%) figurent en tête du palmarès tandis que les secteurs de l'énergie (+1,7%), de la consommation de base (+1,6%) et de la santé (+1,5%) ferment la marche.



Du côté des taux, les statistiques des prix à la consommation, qui confortent le scénario d'une prochaine pause dans le cycle de durcissement monétaire, font reculer de manière spectaculaire les rendements des emprunts d'Etat américains.



Le rendement des Treasuries à dix ans décroche lourdement sous les 4% pour atteindre, à 3,85%, des plus bas d'un mois.



Le dollar souffre lui aussi de la modération de l'inflation, qui éloigne la perspective d'une remontée rapide des taux d'intérêt, pour se traiter autour du seuil de 1,0170 face à l'euro, au plus bas depuis l'été.