Wall Street: une esquisse de rebond grâce à l'énergie information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 17:46

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York esquisse un rebond mardi après trois séances consécutives de baisse, essentiellement à la faveur du redressement des cours du pétrole et des valeurs énergétiques.



En toute fin de matinée, l'indice Dow Jones gagne 1,1% à 35.307,5 points, le Standard & Poor's 500, plus large, progressait de 0,8% à 4603,6 points et le Nasdaq Composite prend 0,9% à 15.118,2 points.



Avec un cours du brut léger américain qui rebondit de plus de 3% au-delà de 70 dollars suite à son récent plongeon, de nombreuses compagnies pétrolières figurent dans le haut du palmarès, à commencer par ExxonMobil (+1,8%).



Avec un gain qui dépasse désormais 44% depuis le 1er janvier, l'indice S&P du secteur de l'énergie se révèle, à ce stade, le plus performant cette année.



Si le pétrole constitue aujourd'hui le principal moteur des marchés, quelques rachats à bon compte sur les valeurs de la banque, de l'industrie et des matières premières soutiennent également la tendance.



Hors pétrolières et cycliques, Nike bondit de 7% et soutient largement le Dow Jones au lendemain de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.



Micron Technology est lui aussi recherché (+10%) après avoir dévoilé un bénéfice net ajusté de 2,47 milliards de dollars au titre de son premier trimestre 2021-22, presque triplé (+177%) par rapport à celui de la même période de l'exercice précédent.



Le rebond technique qui se dessine actuellement pourrait néanmoins se révéler limité au vu de la valorisation élevée des indices, avec déjà près de 22% de hausse pour l'indice S&P 500 cette année.



Les variations devraient toutefois demeurer minimes et la tendance pourrait rester la même en l'absence d'événement majeur à l'agenda macroéconomique ce mardi.