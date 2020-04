Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une entame de séance moins vigoureuse que prévu Cercle Finance • 17/04/2020 à 16:46









(CercleFinance.com) - Attendue en forte hausse ce matin, Wall Street n'affiche finalement qu'une progression limitée ce vendredi, rattrapée par un nouvel indicateur préoccupant concernant la santé de l'économie américaine. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones 30 parvient encore à avancer de 1,5% à 23.890,9 points, mais le Nasdaq Composite ne prend plus que 0,8% à 8606,4 points, soit la moitié de la hausse qu'il engrangeait il y a à peine 30 minutes. Des scores très éloignés des gains de l'ordre de 3% qui étaient escomptés avant l'ouverture, dans un contexte d'optimisme autour de la prochaine réouverture de l'économie et des résultats prometteurs d'un traitement contre le coronavirus. Tout est parti d'un article de la publication médicale 'STAT' faisant état de résultats encourageants sur le Remdesivir, un antiviral expérimental contre le Covid-19 développé par le laboratoire américain Gilead Sciences, qui bondit de plus de 8% en début de séance. Mais - outre le fait que l'échantillon des patients traités semble très limité (125 personnes) - la méthodologie ne permet pas d'établir avec certitude le degré d'efficacité du médicament et il n'est pour l'instant question que d'une 'récupération rapide' de l'état des malades. Cette information à prendre donc avec des pincettes avait pourtant fait bondir les 'futures' américains dans la nuit et éclipsé l'annonce que l'économie chinoise s'était contractée de 6,8% au premier trimestre. Le retour à la réalité s'est confirmé lorsque les investisseurs ont appris ce matin que l'indicateur avancé du Conference Board s'était inscrit en baisse de 6,7% au mois de mars. L'indice - censé préfigurer l'évolution de la tendance économique aux Etats-Unis - s'affiche ainsi à 104,2 en mars, après une baisse de 0,2% en février. Cette déception, conjuguée aux mauvais chiffres chinois, provoque un nouvel effondrement du pétrole de 10% vers 17,6 dollars, un nouveau plancher depuis avril 1999. Côté valeurs, Boeing parvient à s'en sortir (+11,3%) grâce à l'annonce de la reprise de la production dans son fief de Seattle. Procter & Gamble prend lui aussi le chemin de la hausse (+0,8%) suite à la confirmation de ses objectifs annuels, le géant des produits de consommation courante semblant notamment tirer parti de la forte demande de papier-toilette et de produits d'hygiène en général inhérente à la crise du Covid-19.

