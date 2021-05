Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une entame de séance légèrement positive Cercle Finance • 26/05/2021 à 17:02









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue en légère hausse mercredi, à la veille des chiffres très attendus de l'inflation, que les investisseurs espèrent rassurants. Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,1% à 34.351,8 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 0,5% à 13.722,2 points. Les intervenants de marché affichent leur sérénité avant la publication, demain, de l'indice des prix 'PCE' aux Etats-Unis, la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale. Depuis quelques semaines, les banquiers centraux de la Fed répètent à l'envi que la remontée de l'inflation n'est que 'passagère', c'est-à-dire liée à des effets de base et à des congestions temporaires du côté de l'offre. 'Si l'inflation s'avérait passagère, comme la Fed l'affirme, elle pourrait être sans douleur pour le marché', rappellent ce matin les équipes de La Financière de l'Echiquier. 'Mais persistante, elle enclencherait un resserrement monétaire qui pèserait sur les actions', prévient néanmoins le gestionnaire d'actifs. En attendant, les bonnes nouvelles du jour - comme la détente des taux longs ou la vigueur des valeurs technologiques - viennent soutenir la tendance. Amazon progresse de 0,4% après avoir conclu un accord définitif en vue du rachat du studio de cinéma MGM moyennant près de 8,5 milliards de dollars. Ford s'envole de son côté de plus de 8% après avoir annoncé son intention d'amplifier sa transition vers l'électrification via un investissement de plus de 30 milliards de dollars d'ici 2025. D'après le constructeur, près de 40% du volume mondial de ses véhicules seront entièrement électriques d'ici 2030.

