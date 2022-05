Wall Street: une dynamique haussière portée par l'énergie information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 17:22

(CercleFinance.com) - Après des débuts hésitants, Wall Street s'est orientée à la hausse jeudi matin, portée par des achats à bon compte et la progression des valeurs de l'énergie dans le sillage des cours du pétrole.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,3% à 32.034,8 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge plus de 1% à 11.381,5 points.



La hausse du jour est notamment alimentée par la bonne tenue du compartiment énergétique, qui bénéficie de la vigueur des cours du brut.



Les valeurs pétrolières profitent de la vive hausse des prix pétroliers consécutive à l'annonce d'une nouvelle réduction des stocks de brut américains, ExxonMobil grimpant de 1,6% et Chevron prenant plus de 1,3%.



Les valeurs liées à la consommation sont également très recherchées (+2,5%) avec des gains de 2,8% pour le géant Amazon ou de 4% pour le distributeur Target, qui avait été très attaqué la semaine dernière.



Les investisseurs semblent disposés à pratiquer des rachats à bon compte sur des valeurs qui avaient été taillées en pièces au cours des derniers mois.



Les piètres indicateurs économiques du jour auraient pu, en début de séance, susciter la déception, mais la circonspection initiale s'est vite dissipée.



Le rebond boursier s'accompagne d'une remontée du dollar face à l'euro et d'une certaine hésitation des rendements obligataires après le vif reflux de la veille.



Sur le marché des taux, les Treasuries à 10 ans évoluent autour de 2,75%, contre 2,76% hier, leur statut de valeur refuge devenant un peu moins attrayant pour des investisseurs qui retrouvent peu à peu leur appétit pour le risque.



Les intervenants de marché prendront connaissance, à 14h00 (heure de New York), des 'minutes' de la réunion de la Fed des 3 et 4 mai, à l'issue de laquelle l'institution avait décidé sa première hausse de taux de 50 points de base depuis mai 2000.



Les investisseurs sont sur des charbons ardents depuis quelques semaines, à l'affût de la moindre indication qui pourrait leur permettre d'affiner leur appréciation du calendrier qu'adoptera la Fed pour relever les taux.