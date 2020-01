Wall Street : une des meilleures entames du 21ème siècle

(CercleFinance.com) - Wall Street inaugure l'année 2020 par un 20/20 à la hausse !

C'est une entame en fanfare, un feu d'artifices... et un nouveau carton plein de records absolus et de clôture (puisque tous les indices US en terminent au plus haut, de la séance et de l'histoire).

Les records du 27/12 sont pulvérisés avec +1,16% 28.869 pour le 'Dow', +0,84 3.258 pour le 'S&P' et +1,34% 9.092 pour le Nasdaq.

Et comme tout monte, partout, les marchés obligataires s'offrent une embellie qui efface les pertes du 30 et 31/12: les T-Bonds US se détendent de -3,5Pts à 1,875%.

Mais le plus spectaculaire provient du 'VIX' -le baromètre du stress- qui affiche un tonitruant -9,6% à 12,45, ce qui le ramène au contact de ses planchers de fin décembre, avec un impressionnant -19% en 48H (le 'VIX' partant de 15,4 mardi matin).

Enfin, le 'fear & greed index' égale son record historique à 98 sur une échelle de 100 (il faut remonter à juillet 2007), ce qui signifie que les opérateurs sont au-delà de la zone de l'euphorie (90/95), estimant le risque de consolidation à zéro en ce début de mois de janvier.

Aucun lien avec le 'chiffre du jour', les inscriptions au chômage américaines reculent de -2.000 à 222.000, ceci reste très proche des planchers absolus.

Les indices US ont été dopés côté valeurs par les semi-conducteurs -dans le droit fil de l'année 2019- avec Microchip +2,8%, Cadence Design +3%, Xilinx +4%, Western Digital +4,2%, +7% sur AMD... et le chinois Baidu a bondi de +9,4%. *

En fait, encore et toujours les mêmes vedettes... et toujours les mêmes victimes avec une mauvaise entrée en matière pour la distribution: Macy's -2,8%, Kohl's -3,6%.

Et bien sur, Apple avec +2,3% s'attaque aux 300$ (à 300,35$, soit 1.335Mds$ de 'capi' : époustouflant.