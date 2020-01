Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une déluge de records salue la nouvelle année Cercle Finance • 02/01/2020 à 17:16









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a débuté dans le vert jeudi matin et inscrit une nouvelle série de records, toujours soutenue par l'optimisme entourant les questions commerciales et la dynamique favorable imprimée en 2019. Une heure et demie après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,6% à 28.709,8 points, tandis que le Nasdaq Composite reprend 0,7% à 9033,7 points. 'Les investisseurs se montrent habituellement optimistes à l'entame de l'année et injectent de l'argent dans les marchés, ce qui leur permet de bénéficier de gains solides au mois de janvier et sur le premier trimestre', rappellent les équipes d'Argus Research. Selon les calculs du bureau d'études, l'indice S&P 500 s'est adjugé 1,1% en moyenne au mois de janvier au cours des 30 dernières années, tandis que la progression du premier semestre se monte à environ 2,6%. Pour mémoire, le S&P a progressé de 29% l'an dernier, à deux doigts de réaliser sa meilleure année depuis 1997. Les investisseurs continuent par ailleurs de saluer la confirmation, mardi, par Donald Trump de la signature officielle à Washington, le 15 janvier prochain, de l'accord commercial de phase 1 entre les Etats-Unis et la Chine. Publiée avant l'ouverture, l'enquête mensuelle sur le marché du travail a fait état de 222.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en baisse de 2.000 par rapport à la semaine précédente. Côté valeurs, Tesla avance de 1,5% à 424,7 dollars alors que les analystes de Canaccord Genuity ont relevé leur objectif de cours sur la valeur de 375 à 515 dollars. Alphabet progresse lui de 1,2% alors que sa filiale Google - qui cherche à se développer dans la santé - a dévoilé dans 'Nature' des résultats encourageants sur l'efficacité de l'intelligence artificielle dans la détection du cancer du sein. La santé éclatante des marchés boursiers américains n'empêche pas le marché obligataire de s'offrir lui aussi une embellie, qui efface les pertes des deux dernières séances de l'année.

