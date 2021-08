Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une consolidation symbolique pour finir le mois information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 17:22









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains consolident de manière symbolique ce mardi pour la dernière séance du mois d'août, les investisseurs semblant vouloir reprendre leur souffle après les records historiques inscrits la veille. Une heure et demie après l'ouverture, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles évolue autour de l'équilibre, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,2% à 15,236,2 points. L'indice S&P 500 - qui avait terminé à son plus haut niveau historique lundi - s'apprête malgré tout à gagner 3% au mois d'août, soit sa meilleure performance mensuelle depuis le mois d'août. Avec sept mois consécutifs de progression, l'indice de référence des gérants américains affiche sa série haussière la plus spectaculaire depuis 2018. Après ces nouveaux plus hauts, les investisseurs semblent vouloir attendre de nouveaux catalyseurs pour se remettre aux achats, notamment de bonnes nouvelles sur le front de l'économie. L'annonce en début de séance d'une dégringolade du moral des ménages, due à la propagation du variant Delta, n'a pas pu faire repartir la tendance à la hausse. L'indice de confiance du consommateur compilé par le Conference Board est passé de 125,1 en juillet à 113,8 en août, un niveau bien inférieur au consensus. L'organisation patronale précise que la composante du jugement des consommateurs sur la situation actuelle s'est contractée de 157,2 à 147,3 d'un mois sur l'autre, et que celle mesurant leurs anticipations est passée de 103,8 en juillet à 91,4 en août.

