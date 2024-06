Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: une consolidation à l'horizontale s'amorce information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 17:20









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York évolue sur une note hésitante jeudi, marquant une pause après les records inscrits la veille sur fond de nouvelle envolée du titre Nvidia.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,1% à 38.823,8 points tandis que le Nasdaq se replie de 0,1% à 17.186,8 points après avoir atteint en début de séance un nouveau plus haut absolu au-delà de 17.235,7 points.



Les investisseurs privilégient la prudence à la veille de la publication d'un rapport mensuel sur le marché du travail aux Etats-Unis qui pourrait leur donner des indications sur l'évolution de la politique de la Fed.



Alors que la BCE vient d'officialiser sa première baisse de taux depuis 2019, les intervenants espèrent que la Réserve fédérale empruntera le même chemin, peut-être dès le mois de septembre prochain.



A la veille de la publication du rapport sur l'emploi, des données publiées dans la matinée sont venues suggérer que le marché du travail se détendait un peu.



La Département du Travail a en effet recensé 229.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage la semaine dernière aux Etats-Unis, un chiffre en hausse de 8.000 par rapport à la semaine précédente.



La probabilité estimée d'un assouplissement de 25 points de base en septembre atteint 58% selon l'outil FedWatch du CME Group, contre 45% la semaine dernière.



Sur le compartiment obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans repart à la hausse au-delà de 4,30% après avoir aligné cinq séances consécutives de repli et être retombé hier à des plus bas depuis mars.



Sur le marché de l'énergie, le baril de brut léger américain (WTI) enraye lui aussi sa récente spirale baissière en rebondissant de 1% à 74,8 dollars.



Signe de la consolidation à l'oeuvre, Nvidia recule de 1,3% après sa flambée de la veille, qui lui avait permis de ravir à Apple la place de seconde capitalisation planétaire.



Avec une valorisation de 2.973 milliards de dollars, le fabricant de puces revient ce matin sous celle de la firme à la pomme, toujours évaluée à plus de 3.000 milliards de dollars.





