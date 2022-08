Wall Street: une confiance inattendue à la veille de Powell information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 17:07

(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en hausse jeudi matin, les investisseurs revenant à l'achat à la veille de l'intervention très attendue de Jerome Powell à Jackson Hole.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de près de 0,5% à 33.118 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 1,3% à 12.592,2 points.



Après le récent tassement de l'inflation aux Etats-Unis, les investisseurs espèrent être rassurés sur les intentions de la Fed en matière de taux d'intérêt et de perspectives économiques.



Les investisseurs souhaitent notamment savoir si un relèvement plus rapide qu'attendu des taux des fonds fédéraux ('fed funds') de 75 points de base doit être envisagé à l'issue de la réunion du mois prochain.



Les marchés d'actions américains ont lourdement corrigé depuis le début de la semaine, en grande partie en perspective d'un éventuel durcissement du ton employé par le président de l'autorité centrale.



Mais ces craintes semblent s'être quelque peu dissipées ce jeudi.



'Le discours de Powell est envisagé avec davantage de décontraction qu'en début de semaine', commente un trader.



Certains stratèges n'excluent pas que la Fed commence à réfléchir à une pause prochaine dans son cycle de hausses de taux, potentiellement pour la fin d'année, avec l'argument de laisser un temps de digestion à l'économie.



La publication, ce matin, de la dernière estimation du PIB et du chiffre des inscriptions hebdomadaires au chômage n'a en tout cas guère influé sur la tendance, signe que tous les regards sont actuellement braqués sur Jackson Hole.



Le PIB réel des Etats-Unis a diminué de 0,6% en rythme annualisé au deuxième trimestre, selon une deuxième estimation du Département du Commerce, après avoir été annoncé en recul de 0,9% en toute première lecture à la fin du mois dernier.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont quant à elles légèrement diminué la semaine du 15 août en s'établissant à 243.000, contre 245.000 la semaine précédente, selon le Département du Travail.



Du côté des valeurs, Salesforce accuse, avec un repli de plus de 6%, la plus forte baisse de l'indice Dow Jones suite à la parution de résultats trimestriels en demi-teinte.



Nvidia progresse de plus de 2% après avoir dévoilé un bénéfice net ajusté en chute de 51% à 1,29 milliard de dollars au titre de son deuxième trimestre, mais déclaré anticiper un chiffre d'affaires de 5,9 milliards de dollars, à plus ou moins 2% près, ainsi qu'une marge brute ajustée à 65%, à plus ou moins 50 points de base près, pour le trimestre en cours.