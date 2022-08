Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: une confiance à toute épreuve avec l'inflation information fournie par Cercle Finance • 12/08/2022 à 15:26









(CercleFinance.com) - Les marchés d'actions américains devraient ouvrir en hausse vendredi matin et se diriger vers une quatrième semaine consécutive de progression suite à la publication de nouveaux chiffres rassurants quant à l'inflation.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,5% à 0,6%, annonçant une poursuite de la tendance favorable impulsée cette semaine.



Même si l'euphorie des derniers jours commencent un peu à s'essouffler, les investisseurs continuent de parier sur un reflux de l'inflation après les statistiques publiés en tout début de matinée.



D'après le Département du Travail, les prix à l'importation ont en effet baissé de 1,4% aux Etats-Unis au mois de juillet en rythme séquentiel, après une hausse de 0,3% en juin.



Hors chute de 7,5% des prix des carburants, ces prix se sont quand même tassés de 0,5% le mois dernier.



Ces statistiques confirment la bonne surprise liée au ralentissement de l'inflation constatée hier dans les prix à la production et surtout dans l'indice des prix à la consommation publié mercredi.



Cette décélération conduit les investisseurs à espérer un resserrement monétaire moins agressif de la part de la Fed, qui s'est donnée pour mission de brider l'inflation.



'Un revirement 'dovish' reste possible à moyen terme', reconnaissent ainsi les analystes de NN IP dans une note diffusée dans la matinée.



Les intervenants doivent encore prendre connaissance de la première estimation de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan, un baromètre très suivi du moral des ménages, qui pourrait s'être redressé au mois d'août du fait du repli des prix de l'essence.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow gagne pour l'instant 1,6%, le S&P 500 progresse de 1,5% et le Nasdaq prend environ 1%.



Quant à l'indice de volatilité VIX, il n'a cessé de se replier au cours des 10 derniers jours pour revenir sous le seuil symbolique des 20 points.



Le rendement des Treasuries à 10 ans, autre baromètre du sentiment du marché, repart à la baisse, à moins de 2,85%, le repli des anticipations d'inflation alimentant la perspective de la Fed ralentir ses hausses de taux.



La séance est également marquée par une rechute des cours du pétrole, le déséquilibre entre l'offre et la demande étant revenu au premier rang des préoccupations du marché avec la menace d'une éventuelle récession.



Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd actuellement 1,3% à 93,4 dollars.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.