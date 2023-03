Wall Street: une clôture en ordre dispersé information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 07:25

(CercleFinance.com) - Les indices actions de New York ont terminé en ordre dispersé lundi : le Dow Jones a gagné 0,6% à 32432 points et le S&P 500 a grappillé moins de 0,2% à environ 3978 points, mais le Nasdaq Composite a perdu près de 0,5% à 11769 points.



La peur entourant la santé du système financier a reflué, avec l'annonce du rachat de SVB par la First Citizens Bank, mais les marchés devraient rester très volatils faute de signaux encore clairs dans l'évolution de l'inflation et les perspectives économiques.



'Si la volatilité pourrait perdurer à court terme dans la mesure où la confiance dans le secteur bancaire pourrait mettre un peu de temps avant de revenir totalement, des opportunités pourraient se créer dans les mois qui viennent', promettait Mona Mahajan.



D'après cette stratégiste chez Edward Jones, les investisseurs pourraient commencer à abandonner leurs choix défensifs et miser davantage sur une reprise de l'économie et un réveil des cycliques avec l'apaisement des peurs sur les valeurs bancaires.



Ils semblaient néanmoins hésiter lundi à prendre des positions trop tranchées avant les rendez-vous importants des prochains jours, et tout particulièrement les données sur l'inflation qui paraîtront vendredi, en marge des revenus et dépenses des ménages.



Si l'indice PCE a toutes les raisons de ralentir sur fond de reflux des prix de l'énergie, l'inflation sous-jacente (hors énergie et alimentation) a, elle, interrompu son repli depuis trois mois, ce qui justifie que la Fed reste en état d'alerte.



Sur le front des valeurs, Carnival a lâché 4,7% malgré la publication par le croisiériste d'une perte nette et d'un EBITDA ajusté meilleurs que ses dernières fourchettes de prévisions, au titre de son premier trimestre comptable.