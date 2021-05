Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une cinquième séance de baisse pour le Nasdaq Cercle Finance • 06/05/2021 à 17:00









(CercleFinance.com) - Wall Street évolue en ordre dispersé jeudi en l'absence de catalyseurs permettant de poursuivre le mouvement haussier à l'oeuvre depuis plus d'un an maintenant. Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le Dow Jones avance de 0,1% à 34.281,3 points, après avoir établi un nouveau record à la marge, au-delà des 34.284,3 points. Le Nasdaq Composite recule de son côté de 0,7% à 13.477,6 points, alignant une cinquième séance de baisse consécutive. La prudence des investisseurs se traduit par quelques prises de bénéfices sur les valeurs de la technologie, en particulier sur les fabricants de semi-conducteurs qui avaient bien progressé ces derniers mois sur fond de pénurie de composants électroniques. Micron cède ainsi 1,8%, Nvidia lâche 1,5% et AMD perd 1,4%. Les grands noms du secteur ne sont pas épargnés, avec des replis qui s'étagent entre -0,2% pour Apple et -0,4% pour Microsoft. 'De notre point de vue, l'explication la plus probable de ce repli est la prise de profit après la forte progression récente des cours et la publication, la semaine dernière, de résultats de premier trimestre meilleurs que prévu', souligne-t-on chez Capital Economics. 'Notre sentiment est que cela ne va pas forcément marquer le début d'une correction plus profonde et plus large, même si une nouvelle vague de rotation loin des valeurs de la technologie est envisageable au vu de la remontée des rendements du Trésor', ajoute le bureau londonien. Les statistiques publiées avant l'ouverture ce jeudi n'ont pas beaucoup fait réagir les marchés. Les inscriptions aux allocations chômage ont pourtant diminué lors de la semaine du 26 avril pour s'établir à 498.000, contre 590.000 la semaine précédente, une bonne nouvelle pour le marché de l'emploi. Il s'agit de leur plus bas niveau depuis mars 2020. Quant à la productivité, elle a rebondi de 5,2% au premier trimestre en rythme annuel, selon l'estimation préliminaire du Département du Travail, après une chute de 3,8% au trimestre précédent.

