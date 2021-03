Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une attitude prudente à l'approche de la Fed Cercle Finance • 17/03/2021 à 14:08









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur un mode hésitant mercredi matin, les investisseurs adoptant une attitude prudente à quelques heures de la fin de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur le Dow Jones avance de 0,1%, mais celui sur le Nasdaq décroche de plus de 1,1%, annonçant un début de séance en ordre dispersé. Les intervenants semblent vouloir limiter leurs initiatives à l'approche des décisions monétaires de la Fed, attendues en début d'après-midi sur fond de turbulences persistantes sur le marché obligataire. Le communiqué de la banque centrale tombera à 14h00 (heure de New York), suivi 30 minutes plus tard de la conférence de presse du président de l'institution, Jerome Powell. Ses déclarations pourraient fournir aux investisseurs quelques précieux indices concernant les intentions de la Fed en matière de taux et de rachats d'actifs. 'Jusqu'à présent, Powell a assuré qu'il était encore trop tôt pour que la Fed envisage un ralentissement de ses rachats d'actifs', rappelle Brian Rose, économiste chez UBS. 'Nous nous attendons à ce qu'il maintienne cette approche, sachant que la moindre déviation dans son discours pourrait provoquer une grosse réaction sur le marché', avertit l'analyste. Les économistes ne tablent pas sur un premier relèvement de taux avant la fin 2022, voire l'année 2023. En attendant le verdict de la Fed, le rendement de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans remonte sensiblement ce matin, s'affichant à près de 1,67%, ce qui illustre un nouveau regain de tension sur les taux. Les valeurs technologiques devraient être les premières à souffrir de ce renchérissement du coût du capital car les entreprises du secteur dépendent souvent de sources de financement externes. Le marché a par ailleurs étudié les différents indicateurs économiques publiés avant l'ouverture, à commencer par les mises en chantier de logements qui ont plongé de 10,3% en février. Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, a chuté dans les mêmes proportions, de 10,8%, un dérochage qui semble largement imputable aux perturbations météorologiques ayant affecté le pays le mois dernier.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.