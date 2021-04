Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une attitude attentiste avant les résultats Cercle Finance • 12/04/2021 à 15:16









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir la première séance de la semaine en léger repli dans l'attente des premières publications trimestrielles, qui tomberont à partir du milieu de la semaine. Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais reculent en moyenne de 0,2%, signalant une ouverture sur des pertes modérées. La Bourse de New York n'a cessé d'aligner les records au cours des dernières séances et les investisseurs attendent désormais de prendre connaissance des résultats trimestriels des entreprises afin de déterminer si les valorisations élevées du marché sont justifiées. Les bénéfices des entreprises appartenant l'indice S&P 500 devraient avoir progressé de 24,5% sur un an au premier trimestre, selon les estimations collectées par le spécialiste des données de marché FactSet. Le premier vrai test interviendra mercredi avec les publications des géants bancaires Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Wells Fargo, qui seront suivies jeudi par celles d'Alcoa, Bank of America, Citigroup et PepsiCo. Ces résultats seront d'autant plus surveillés que la valorisation du marché boursier américain est jugée élevée aujourd'hui, avec un PER (rapport cours-bénéfice) de 22,4x pour l'indice S&P 500. A titre d'indication, la valorisation du S&P atteint une moyenne de 17,8x sur cinq ans et de 15,9x sur 10 ans, d'après FacSet. Tous ces éléments devraient alimenter une tendance à l'attentisme dans les jours qui viennent. La prudence semblait déjà dominer sur les marchés depuis quelques séances, avec un indice de volatilité VIX du CBOE qui continue d'évoluer autour de 17 points, soit un plus bas depuis un an. Aucun indicateur économique de premier plan ne figure au programme aujourd'hui.

