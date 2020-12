Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : une actualité qui incite à la prise de risque Cercle Finance • 28/12/2020 à 15:17









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait ouvrir en hausse lundi matin après la ratification par Donald Trump de l'accord budgétaire mettant fin au blocage politique qui entravait la relance de l'activité aux Etats-Unis. Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices américains avancent de 0,5% à 0,9%, annonçant un début de séance en territoire positif. La signature hier par le président américain du texte validant un plan de soutien à l'économie de quelque 900 milliards de dollars (soit 4% du PIB américain) semble favoriser la prise de risques. Le programme prévoit, entre autres, une augmentation de 300 dollars par semaine des indemnités de chômage ainsi que le versement d'une aide directe de 600 dollars à la plus grande partie des américains. Ce 'package', très attendu par les marchés, devrait permettre d'éviter que de nombreux foyers se trouvent dans une situation critique alors que le pays doit faire face à une nouvelle vague de Covid. Le compromis présente également l'avantage d'éviter une fermeture des services du gouvernement ('shutdown') en assurant le financement de l'Etat fédéral jusqu'au mois de mars. Les volumes de transactions devraient cependant rester faibles en cette dernière semaine de l'année, qui s'annonce pauvre en indicateurs et rendez-vous économiques. Le dénouement sur le budget, l'accord sur le Brexit et le début des campagnes de vaccination laissent néanmoins entrevoir l'espoir de voir se produire le traditionnel 'rally de fin d'année'. Mais avec une hausse de près de 6% depuis le début de l'année, le potentiel haussier semble aujourd'hui plus conséquent sur le Dow Jones que sur le Nasdaq, qui affiche lui un gain de plus de 42% cette année.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.