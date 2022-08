Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: un timide rebond s'esquisse en début de séance information fournie par Cercle Finance • 24/08/2022 à 17:38

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'est orientée à la hausse mercredi matin, les indices tentant de repartir de l'avant après avoir chuté pendant trois séances d'affilée.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,2% à 32.976 points tandis que le Nasdaq Composite rebondit plus fermement, affichant des gains de 0,5% à 12.448,7 points.



Les marchés d'actions américains viennent d'aligner trois séances de repli qui les ont fait abandonner au passage 3,6%. Par rapport à son pic de clôture du 16 août, le S&P 500 affichait hier soir des pertes de plus de 4%.



Si certains investisseurs semblent juger que ce récent repli créée une opportunité d'achat, le sentiment de marché reste encore fragile, préviennent les analystes.



Les investisseurs semblent toujours se poser beaucoup de questions sur la santé de l'économie mondiale, la persistance de l'inflation et l'évolution de la politique monétaire des grandes banques centrales.



Les inquiétudes suscitées par l'appréciation accélérée du dollar - qui alimente les craintes de dégradation des profits des grandes sociétés cotées tournées vers l'international - incitent également à la prudence.



Sur le marché des changes, le dollar retombe un peu face à l'euro pour désormais évoluer tout près du niveau de la parité, à 0,9975 contre la devise unique.



Avec une hausse sectorielle de 0,2%, les valeurs de l'énergie restent en première ligne après une nouvelle hausse des cours du pétrole dans le sillage de l'annonce d'un repli des stocks de brut aux Etats-Unis.



Suite à cette publication, le brut léger américain accentue ses gains, progressant de 0,5% à plus de 94,2 dollars.



Parallèlement au rebond des actions, les rendements des emprunts d'Etat américains remontent ce mercredi, avec un 10 américain qui ressort à 3,10%, ce qui paraît signaler une aversion pour le risque toujours bien présente.