Wall Street: un tableau d'ensemble de plus en plus sombre information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 17:26

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a débuté la séance en net repli jeudi matin, les inquiétudes sur la santé de l'économie américaine ayant repris le dessus suite à la publication d'indicateurs décevants.



En fin de matinée, le Dow Jones lâche 1,5% à 30.562,6 points, tandis que le Nasdaq Composite cède 2,1% à 10.939,1 points.



Avec une perte de plus de 21% depuis la fin du mois de mars, l'indice à forte pondération technologique accuse pour l'instant sa pire performance trimestrielle depuis 2008.



Les investisseurs semblent de plus en plus convaincus que la croissance américaine ralentit très sérieusement et commencent à percevoir des signes de récession un peu partout dans le monde.



Les intervenants ont appris ce matin que les dépenses de consommation des ménages avaient augmenté de 0,2% en mai par rapport au mois précédent, une progression inférieure aux attentes qui montre que les foyers américains limitent leurs achats avec l'envolée de l'inflation.



Sur le marché du travail, les inscriptions hebdomadaires au chômage n'ont que légèrement diminué la semaine dernière, à 231.000 contre 233.000 la semaine précédente, selon les chiffres du Département du Travail.



D'autres indicateurs permettront demain de commencer à mesurer l'impact du ralentissement qui commence, en particulier l'indice ISM manufacturier qui devrait pâtir des tensions persistantes sur les chaînes de production.



En attendant, l'ensemble des marchés boursiers mondiaux est impacté par les craintes de récession, l'indice paneuropéen Euro STOXX 50 reculant de plus de 2%.



Si la volatilité reste intense du côté des marchés d'actions, elle reflue significativement sur le compartiment obligataire.



Sur le marché américain, le rendement des bons du Trésor à dix ans retombe ainsi vers le seuil psychologique 3%, dans un climat d'aversion pour le risque qui pousse les investisseurs à aller chercher refuge sur les taux longs, jugés plus sûrs.



Fait notable, l'écart entre le rendement des Treasuries à deux ans et celui des titres à dix ans n'atteint plus que quatre points de base, suggérant une possible inversion de la courbe des rendements qui constitue un indicateur majeur de récession.



Avec les inquiétudes sur la croissance, le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décroche subitement de 3,8% à 105,5 dollars.