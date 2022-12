Wall Street: un sentiment de soulagement après l'inflation information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 17:04

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi matin suite à la parution de chiffres de l'inflation jugés rassurants, qui pèsent sur les rendements obligataires tout en pénalisant fortement le dollar.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,6% à 34.199,9 points, tandis que le Nasdaq Composite s'adjuge 2% à 11.367,1 points.



Les investisseurs affichent leur soulagement après les dernières statistiques ayant trait à l'inflation, qui sont venues conforter le scénario d'une 'pause' dans le cycle des hausses de taux de la Fed.



D'après le Département du Travail, l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 7,1% en novembre par rapport au même mois de 2021, soit son niveau annuel le plus faible depuis la fin de l'année dernière.



En rythme séquentiel, c'est-à-dire entre octobre et novembre, l'indice CPI s'est accru de seulement 0,1% en données brutes et de 0,2% en excluant l'énergie et les produits alimentaires.



Ces chiffres montrent que l'inflation revient progressivement sous contrôle et que la Fed dispose d'un peu de temps devant elle pour la faire refluer, sans avoir à trop précipiter son durcissement monétaire.



'Cela veut dire que nous nous approchons du pic d'inflation et qu'une modération de l'inflation se profile à l'horizon', se félicitent les équipes d'ADSS.



'Et encore, le recul des prix pétroliers et les améliorations significatives enregistrées au niveau de la chaîne logistique restent encore à se faire ressentir au niveau de l'indicateur', souligne le broker basé à Dubaï.



'Une fois que ces facteurs entreront en ligne de compte, ils accréditeront les propos de la Secrétaire au Trésor Janet Yellen selon lesquels l'inflation est appelée à se réduire considérablement en 2023', ajoute le courtier.



Cette annonce était envisagée avec fébrilité, tout repli de l'inflation étant susceptible de valider un peu plus l'idée qu'un 'atterrissage en douceur' de l'économie américaine est envisageable, avec un retour de l'inflation à des niveaux plus acceptables.



Tous les yeux vont maintenant se tourner vers la réunion de la Réserve fédérale, dont le comité de politique monétaire entame ce mardi deux jours de réunion.



Les statistiques publiées ce matin confortent largement le scénario d'une hausse de taux limitée à 50 points de base à l'issue de la réunion qui se clôturera demain.



Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor à dix ans revient en direction de 3,45% en réaction à ces statistiques, contre plus de 3,60% hier.



A 1,0630, le dollar s'oriente également en forte baisse face à l'euro, la modération de l'inflation éloignant la perspective d'une accélération de la remontée des taux d'intérêt aux Etats-Unis, et donc de la rémunération du billet vert.



Parmi les valeurs à suivre, Oracle avance de 2,4% après avoir dévoilé lundi soir un BPA ajusté de 1,21 dollar au titre de son deuxième trimestre 2022-23, stable en données publiées mais en croissance de 7% à taux de changes constants.



Merck progresse de 0,5% après avoir annoncé le succès d'un essai clinique de phase II sur le projet de vaccin à ARN messager dans le traitement du mélanome qu'il développe avec Moderna.



Eli Lilly recule de 0,9% après s'être fixé pour l'exercice 2023 les objectifs d'un BPA ajusté (non GAAP) entre 8,10 et 8,30 dollars, et d'un chiffre d'affaires entre 30,3 et 30,8 milliards de dollars.



Pfizer s'adjuge de son côté 2,5% dans le sillage d'un relèvement à l'achat des analystes de Goldman Sachs.