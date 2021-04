Wall Street : un scénario plus observé depuis le 02/09/2020

(CercleFinance.com) - Le Nasdaq (+0,22%) a inscrit un nouveau absolu intraday à 14.211, le S&P500 (+0,68%) clôture sur un nouveau record et c'est peut-être tout ce qui comptait en cette veille de fin de mois... car dans le détail, le profil de cette séance est assez rare et improbable.

Il est même unique cette année (le seul 'précédent' remonte au 2 septembre 2020, il avait précédé une correction de -10% en une semaine) puisque les indices US ouvrent collectivement sur un 'gap' haussier et inscrivent leur meilleur score à l'ouverture, avant de tout reperdre et de passer dans le rouge après 90 minutes de cotations.

Puis à la mi-séance, les acheteurs reprennent la main, tout le terrain perdu est repris et les indices clôturent au zénith, sur leurs niveaux d'ouverture... sans aucune 'actualité' pour expliquer ce revirement de type 'portes de saloon'.

Est-ce que le scénario d'une hausse et une clôture au zénith -quoi qu'il arrive- était programmé d'avance ?

De même, les marchés obligataires ont vivement réagi aux chiffres de l'inflation, les T-Bonds affichant jusqu'à +7Pts (à 1,69%) de rendement avant d'être ramenés à la force du poignet vers 1,63% (+2Pts), là encore, sans 'fait d'actualité' supplémentaire identifiable.

Selon la 1ère estimation, le PIB des Etats-Unis est passé de +4,3% au 'T4' 2020 vers 6,4% au premier trimestre 2021 en rythme annualisé, un chiffre conforme aux attentes (mais la fourchette était large et de nombreux investisseurs espéraient +7%, on verra bien lors de la seconde estimation).

Mais ce qui n'est pas conforme, c'est le taux d'inflation 'brut' qui bondit à +3,5% (au lieu des 2% attendus) tandis que le taux 'core' (hors variables volatiles) ressort à +2,4% (conforme aux attentes... mais bien supérieur au taux cible de 2%).

La croissance -et l'inflation- sont soutenues à la fois par les dépenses de consommation des ménages, l'investissement fixe et les dépenses publiques.

Le point d'orge de la séance, c'était les trimestriels d'Amazon qui n'ont pas déçu, comme d'habitude : bénéfice record (autant de gains en 1 an de pandémie que les 3 années précédentes) et des ventes historiques d'un montant de 108,52Md$ au premier trimestre contre 75,4lMds$ 1 an plus tôt.

Le titre gagnait 4% hors séance, avec un nouveau record absolu à 3.600$ à la clé), la division AWS (Amazon Web Services) a dégagé un profit de 13,6Mds$.

Skyworks a également publié des résultats supérieurs aux attentes mais décrochait de -7% : pas assez 'mieux que prévu' donc !

Il faut souligner que 87% des 265 des entreprises (55%) du S&P-500 ayant publié leurs résultats trimestriels ont battu le consensus (selon des données Refinitiv): c'est un record absolu (le précédent était de 83%).

Donc, soit les analystes (et leurs anticipations) sont plus mauvais qu'ils ne l'ont jamais été, soit tout le monde ment intentionnellement pour ménager un effet de ravissement.

Aurons-nous bientôt 99% de prévisions erronées ? Ce serait le meilleur indicateur 'contrarien' de l'histoire, une boussole qui indique le Sud de façon imparable !

Leur intention semble être de pouvoir vendre au plus haut le jour de la publication à ceux qui programment des achats en cas de consensus battu... mais il faut désormais placer la barre 30% au-dessus pour ne pas se faire piéger.

Une certitude, il n'est pas permis de décevoir, même de très peu : eBay plonge de -10%, Twitter de -9,6%, Citrix de -7,5%.

C'est tout un secteur qui pâtit de la pénurie de micro-contrôleurs: Ford plonge de -9,5% la production du 2ème trimestre pourrait encore plus pénalisée par le manque de composants électroniques), entrainant dans sa chute Gal Motors -3,4%, Tesla -2,5%.

L'exemple le plus frappant est Apple (-0,1% au final): le titre stagne malgré des ventes en hausse de +540% (attention, effet de base important par rapport au T1 2020, mais c'est tout de même le meilleur trimestre de l'histoire, avec 23,4Mds$ de bénéfices, soit 40% de plus que prévu).

Même constat pour Microsoft avec -0,8% (malgré de très bons chiffres), Zoom -3,1% (le retour à la normale va freiner la vente de licences).

Le Nasdaq a été soutenu comme prévu par le trio Facebook +7,3%, Qualcomm +4,5%, Fedex +3% (chiffres meilleurs que prévus) puis Micron +2,4%.