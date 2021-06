Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un scénario idéal se dessine Cercle Finance • 25/06/2021 à 16:52









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi matin, soutenue par des résultats d'entreprises bien accueillis et des indicateurs jugés rassurants. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones s'adjuge 0,6% à 34.412,9 points, tandis que le Nasdaq Composite grignote 0,1% à 14.390,2 points. Les indices affichent pour l'instant des gains hebdomadaires de 3,4% pour le Dow et de 2,4% pour le Nasdaq. La publication, avant l'ouverture, de statistiques économiques en ligne avec les attentes soutient globalement la cote. Les dépenses de consommation des ménages ont augmenté de 0,1% en mai par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, malgré des revenus en baisse de 2%. En rythme annuel, l'indice des prix PCE - particulièrement suivi par la Réserve fédérale - s'est, lui, accru pour s'établir à +3,9% (+3,4% hors énergie et alimentation), une progression toutefois conforme aux attentes et qui vient rassurer quant au niveau de l'inflation. C'est finalement le scénario idéal qui se dessine à Wall Street avec la parution de chiffres 'neutres' qui ne semblent pas de nature à remettre en cause la trajectoire haussière imprimée depuis le début de l'année. Avec un gain de 14%, Nike signe de loin la plus forte hausse du Dow, le numéro un mondial des articles de sport ayant annoncé jeudi soir un bénéfice trimestriel de 1,5 milliard de dollars, bien meilleur que prévu. Sur le Nasdaq, Netflix progresse de 2%, porté par un relèvement de recommandation de Credit Suisse sur la valeur, qu'il recommande désormais à 'surperformance'.

