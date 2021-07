Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un retour de week-end peu agité Cercle Finance • 06/07/2021 à 15:12









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir sur de faibles écarts mardi matin, les investisseurs attendant la publication du seul indicateur économique du jour, l'indice ISM des services. Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 recule de 0,1% tandis que celui sur le Nasdaq 100 grignote 0,1%, annonçant un début de séance incertain. Après le long week-end d'Independence Day, les intervenants de marché pourraient se décider à prendre quelques bénéfices suite à la litanie de records inscrits vendredi dernier par le S&P 500 et le Nasdaq. La prise de risque s'annonce en tout cas limitée dans l'attente de la parution, en tout début de séance, de l'indice ISM des services, attendu en baisse à 63,5 en juin après le sommet de 64 atteint au mois de mai. L'attention des investisseurs se concentre depuis quelques semaines sur les statistiques de la semaine afin de se faire une idée de l'état de la conjoncture. Les opérateurs savent que tout indicateur meilleur que prévu est susceptible d'accélérer la décision de la Fed de resserrer sa politique monétaire face à la remontée rapide de l'inflation. Les marchés américains pourraient néanmoins profiter de l'envolée des cours du pétrole, elle-même favorisée par les dissensions qui apparaissent au sein de l'OPEP+. Le prix du baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'installe ainsi au-dessus de 75,5 dollars, au plus haut depuis 2014, un niveau de prix qui devrait favoriser ExxonMobil et Chevron, les deux poids lourds de l'énergie qui cotent sur le Dow.

