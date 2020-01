Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un repli presque anodin face au dossier iranien Cercle Finance • 06/01/2020 à 16:46









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en léger repli lundi matin, un recul qui peut sembler limité alors que le ton ne cesse de monter entre les Etats-Unis et l'Iran. Une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles se replie de 0,4% à 28,526.3 points tandis que le Nasdaq Composite revient quasiment à son point d'équilibre, à 9016,3 points. Le ton est encore monté d'un cran ce week-end entre Washington et Téhéran, Donald Trump promettant une riposte 'disproportionnée' en cas d'attaque de la part de l'Iran. Suite aux funérailles du général Soleimani, l'Iran a déclaré de son côté qu'il ne s'imposait plus de limite en matière d'enrichissement de l'uranium, une décision qui relance les inquiétudes au sujet des ambitions nucléaires du pays. Cet environnement limite évidemment l'appétit des investisseurs pour les actifs risqués et profite aux valeurs refuges comme l'or, qui s'apprécie de 1,5% autour de 1.575,3 dollars l'once. De même, les emprunts d'Etat restent recherchés, le rendement des Treasuries à 10 ans reculant de 0,8% à près de 1,77%. Côté valeurs, ce sont les secteurs les plus défensifs qui sont privilégiés, comme ceux des télécommunications (+0,9%) ou des 'utilities' (+0,4%). Dans ce contexte toujours incertain, l'indice de volatilité VIX du CBOE, surnommé 'l'indice de la peur', se tend de 5,7% à 14.8 points. Au rang des statistiques, l'indice PMI composite d'IHS Markit est ressorti à 52,7 en données définitives pour le mois de décembre, à comparer à 52,2 seulement en estimation flash parue il y a trois semaines, et à 52 pour le mois de novembre. Cette révision en hausse traduit une amélioration des conditions opérationnelles dans le secteur privé américain.

