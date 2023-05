Wall Street: un repli peu spectaculaire en fin de matinée information fournie par Cercle Finance • 09/05/2023 à 17:22

(CercleFinance.com) - Wall Street s'inscrit en baisse mardi matin, un certain attentisme se faisant sentir sur les marchés à la veille de la publication des chiffres très attendus de l'inflation.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,1% à 33.597,1 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie d'environ 0,5% à 12.199,8 points.



La prudence semble particulièrement de mise avant la parution, demain, de l'indice des prix à la consommation (CPI) qui pourrait inciter la Réserve fédérale à revoir ses attentes en matière de taux.



La présentation, vendredi dernier, de chiffres de l'emploi très supérieurs aux attentes avait éloigné le spectre d'une récession aux Etats-Unis, mais aussi relancé les spéculations sur de nouvelles hausses de taux.



Sachant que la Réserve fédérale est très attentive aux chiffres du CPI, et notamment à l'évolution des coûts du logement, des données plus fortes que prévu pourraient ouvrir la porte à un éventuel relèvement en juin.



La probabilité d'une hausse de taux le mois prochain semble ainsi monter de jour en jour: à 17,7%, elle évolue aujourd'hui bien au-dessus de son niveau de la veille (15,5%) et du mois dernier (0%), à en croire le baromètre FedWatch de l'opérateur boursier CME Group.



Il y a aussi la question du plafond de la dette qui tracasse de plus en plus les marchés.



Si le risque d'un 'shutdown' de type 2011 semble pour l'instant écarté, ni les Démocrates ni les Républicains n'ont pour l'instant présenté de solution susceptible d'obtenir un soutien suffisant en vue de relever le plafond de la dette et d'éviter que le Trésor se trouve en défaut de paiement le 1er juin.



Du côté des valeurs, Boeing progresse de 1,8% après l'obtention d'une commande record de la part de Ryanair, portant sur 150 appareils 737-10 et des options pour 150 autres.



Warner Music Group décroche de 11% après avoir publié au titre de son deuxième trimestre 2022-23 un bénéfice net en chute de 60% à 37 millions de dollars.



Sur le Nasdaq, Palantir s'envole de 20% après avoir promis de rester bénéficiaire à l'issue de chaque trimestre de l'exercice 2023.



Sur le plan économique, aucun indicateur important ne figure à l'agenda du jour.