Wall Street : un repli modeste sur fond de résultats mitigés

(CercleFinance.com) - Wall Street évolue en baisse mercredi en début de séance dans le sillage de résultats de sociétés mitigés à quelques heures seulement de la fin de la réunion de politique monétaire de la Fed. En toute fin de matinée, le Dow Jones recule de 0,3% à 33.864 points, tandis que le Nasdaq Composite se replie de 0,2% à 14.061,5 points. La Réserve fédérale publiera en début d'après-midi un communiqué à l'issue de la réunion de son comité stratégique, mais c'est surtout la conférence de presse de son président, Jerome Powell, qui sera scrutée de près. Les investisseurs espèrent que le patron de la Fed n'évoquera aucun signe de ralentissement dans le rythme des rachats d'actifs conduits par l'institution. Pour l'heure, les investisseurs gardent les yeux tournés vers les résultats d'entreprises, qui ne parviennent pas totalement à rassurer alors que le niveau de valorisation des marchés américains reste élevé. 'Le problème, c'est qu'une bonne partie des bonnes nouvelles entourant la saison des résultats est déjà intégrée par le marché', commente un trader. 'De plus, il existe aujourd'hui un certain nombre de risques pour le marché, qui vont des plans d'impôts du président à un changement potentiel dans la législation antitrust', ajoute-t-il. C'est ainsi que Microsoft perd 3% après avoir aligné un neuvième trimestre consécutif de résultats supérieurs aux attentes des analystes. Alphabet, la maison-mère de Google, grimpe de 4% après avoir établi un nouveau record de chiffre d'affaires à la faveur de ses recettes publicitaires et annoncé un programme de rachats d'actions de 50 milliards de dollars/ Boeing cède de son côté près de 3% après avoir annoncé ce matin une sixième perte trimestrielle consécutive. La journée sera également marquée par le premier discours de politique générale prononcé par Joe Biden devant le Congrès, coïncidant avec la date symbolique de ses 100 jours de mandat. Le président américain devrait dévoiler à l'occasion un nouveau plan de soutien de l'ordre de 1.800 milliards de dollars censé faire la part belle à la santé et à l'éducation, et financé à partir d'impôts sur les Américains les plus riches.

