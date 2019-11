Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un repli limité en l'absence de catalyseurs Cercle Finance • 18/11/2019 à 16:49









(CercleFinance.com) - Wall Street a ouvert en légère baisse lundi, en l'absence de catalyseurs permettant aux marchés de poursuivre un mouvement haussier entamé il y a six semaines et qui a porté les indices à des niveaux records. Une heure après l'ouverture, le Dow Jones limite son recul à 0,1%, autour de 27.992,9 points, tandis que le Nasdaq Composite cède davantage de terrain, en repli de 0,3% à 8515,5 points. Le S&P 500 - véritable baromètre des gérants américains - avait aligné toute une série de plus hauts absolus la semaine passée dans un contexte d'optimisme entourant les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Si la communication de Washington et Pékin sur le dossier commercial reste positive, les investisseurs n'ont toujours aucune avancée significative à se mettre sous la dent, font valoir les professionnels. 'Il est probable que nous ayons une semaine avec encore beaucoup de messages d'espoir, mais peu d'informations concrètes,' préviennent ainsi les équipes d'IG. Pour ne rien arranger, aucun indicateur majeur ne figure à l'ordre du jour aujourd'hui. Le seul rendez-vous comptant réellement cette semaine sera la publication, mercredi, des 'minutes' de la dernière réunion de la Fed, qui pourraient fournir quelques indications précieuses concernant les intentions de l'institution en matière de baisses des taux. Côté valeurs, Ford parvient à grignoter 0,2% suite à la présentation d'un SUV 'Mustang' 100% électrique décrit par les analystes de New Street Research comme 'l'alternative la plus crédible face à Tesla à ce jour'. Au vu de son design ambitieux, le 'Mach-E' - qui sera lancé fin 2020 - s'annonce toutefois déficitaire, met en garde le cabinet d'analyse indépendant. HP lâche de son côté 0,6% après le rejet par son conseil d'administration de l'offre non sollicitée présentée il y a deux semaines par le fabricant de photocopieurs Xerox.

