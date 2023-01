Wall Street: un redressement se profile en attendant l'ISM information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 15:18

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin, soutenue par un rebond des valeurs technologiques en attendant la publication d'indicateurs dans le secteur manufacturier.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais avancent de 0,4% à 0,6%, annonçant un léger redressement des marchés d'actions dans les premiers échanges.



Les investisseurs sont dans l'attente de la parution, en début de séance, de l'indice ISM manufacturier qui devrait avoir encore baissé au mois de décembre après s'être contracté le mois précédent sous la barre des 50 points, une première depuis les confinements de 2020.



Avant cela, les intervenants de marché auront pris connaissance de l'indice PMI mesurant l'activité dans l'industrie manufacturière compilé par S&P Global.



Attendues plus tard dans la journée, les 'minutes' de la dernière réunion de la Fed ne devraient sans doute révéler rien de neuf, si ce n'est confirmer la fermeté dont l'institution est décidée à faire preuve dans sa lutte contre l'inflation.



La tendance devrait par ailleurs être tirée par un rebond des valeurs technologiques, qui semblent vouloir effacer une partie des lourdes pertes essuyées la veille après un exercice 2022 déjà douloureux.



Apple, qui était repassé hier sous le seuil des 2.000 milliards de dollars de capitalisation boursière, amorce un redressement de l'ordre de 0,8% en préouverture.



Tesla, qui avait plongé de plus de 12% mardi, devrait également se reprendre alors que les analystes de Wedbush Securities estime que le titre est aujourd'hui 'très largement survendu'.



En Europe, la tendance reste au beau fixe suite à la publication de statistiques plutôt rassurantes, indiquant à la fois une bonne résistance de l'activité économique et un reflux de l'inflation.



Autre facteur de soutien, le marché obligataire américain s'inscrit en hausse, avec un rendement du papier à dix ans qui perd plus d'un point de base autour de 3,67%.



Sur le marché des changes, le dollar recule aux abords de 1,0610 face à l'euro après avoir démarré l'année sur un redressement particulièrement vigoureux.



Du côté de l'énergie, les cours pétroliers poursuivent leur brusque rechute alors que l'industrie chinoise ralentit, avec un baril de brut léger américain qui cède encore plus de 2%, sous le niveau des 75 dollars.