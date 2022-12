Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: un rebond technique avant l'inflation et la Fed information fournie par Cercle Finance • 12/12/2022 à 18:07

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York se redresse légèrement lundi matin suite à ses pertes de la semaine passée, grâce notamment à la remontée des cours du pétrole qui ne gomme pas totalement la prudence qui se manifeste à l'avant-veille des décisions de la Fed.



En fin de matinée, le Dow Jones avance de 0,7% à 33.724,9 points, tandis que le Nasdaq Composite reprend 0,3% à 11.037,1 points, effaçant une petite partie de leurs pertes de la semaine écoulée.



Ce rebond technique intervient alors que Wall Street avait renoué avec la baisse la semaine passée après deux semaines consécutives de progression, en accusant des replis hebdomadaires qui s'étageaient de 3% à 4% pour les grands indices.



Une forme d'attentisme semble toutefois l'emporter à la veille de la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation, qui devraient normalement confirmer que le plus gros des tensions inflationnistes est passé.



Mais l'attention des investisseurs va surtout se tourner vers la réunion de deux jours de la Fed, qui débutera demain, dans l'espoir que l'institution se décide à marquer une pause dans son cycle de hausse des taux d'intérêt.



Selon le baromètre 'FedWatch' du CME Group, les investisseurs estiment à près de 75% la probabilité d'une hausse de 50 points de base à l'issue de la réunion de cette semaine, le risque d'un relèvement de 75 points étant lui évalué autour de 25%.



Ce sont surtout les mots choisis par la Réserve fédérale et la BCE pour évoquer les grandes lignes de leur politique à horizon 2023 (calendrier, rythme, critères) qui intéresseront les marchés.



'Jerome Powell ira-t-il jusqu'à dire que la Fed est prête à ralentir encore

le pas à +25pdb dès la réunion suivante en février?', s'interroge-t-on chez Oddo BHF.



'On peut en douter', répondent d'emblée les économistes de la banque privée. 'L'inflation a certes amorcé son reflux aux Etats-Unis mais ce n'est le cas ni des salaires, ni des prix des services hors logements', soulignent-ils.



Dans le contexte de prudence avant la réunion de la Fed, les investisseurs hésitent et le rendement à 10 ans du Trésor remonte au-delà de 3,59% après avoir recule en direction de 3,54% ce matin.



Après son affaiblissement de la semaine passée, le dollar reste orienté à la baisse, autour de 1,0545 euro, à l'avant-veille des annonces de la Fed qui pourrait annoncer un ralentissement du rythme de ses hausses de taux.



Le baril avec un brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se redresse vigoureusement de 3,4% à 73,4 dollars en raison de la vague de froid qui sévit actuellement des deux côtés de l'Atlantique.



Conséquence, l'indice S&P de l'énergie affiche la plus forte hausse sectorielle du jour (+1,8%) dans le sillage du brut.



Côté valeurs, l'actualité est surtout marquée par des changements de recommandations de la part des analystes.



Le titre GAP regagne du terrain (+0,2%) à la faveur d'un relèvement de recommandation des analystes de Goldman Sachs, passés à 'achat' sur la valeur contre 'neutre' auparavant.



Qualcomm évolue sans grand changement (+0,6%) pénalisé par l'abaissement de recommandation des analystes de Wells Fargo.



L'action Apple (+0,1%) évolue autour de l'équilibre dans le sillage de commentaires prudents des analystes de Barclays.