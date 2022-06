Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wall Street: un rebond se profile après une semaine noire information fournie par Cercle Finance • 21/06/2022 à 15:18

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en nette hausse mardi matin, amorçant un rebond suite à un long week-end de trois jours et après avoir enregistré la semaine dernière sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis mars 2020.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avancent de 1,4% à 1,6%, annonçant un début de séance dans le vert.



La semaine écoulée s'est soldée par un repli de 5,8% pour le S&P 500, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis le début de la pandémie. Le Dow a lui cédé 4,8% pour revenir sous la barre psychologie des 30.000 points.



Sur l'ensemble de l'année, le S&P accuse pour l'instant un recul de près de 23% tandis que le Dow abandonne 18% et le Nasdaq Composite 31%.



Ces dégagements massifs - qui commencent à prendre la forme d'une capitulation - laissent espérer l'émergence d'un scénario qui permettrait aux fondamentaux de reprendre le dessus.



En attendant la tendance est soutenue par un début d'accalmie au niveau des taux réels, avec un rendement des bons du Trésor américain à dix ans qui se stabilise en-dessous de 3,30% après ses sommets de la semaine passée.



'Dans une très large mesure, les rendements des Treasuries reflètent déjà la perspective d'un resserrement monétaire', estime William De Vijlder, le chef économiste de BNP Paribas.



'Autrement dit, les niveaux de fin d'année ne devraient guère être différents des niveaux actuels', pronostique l'analyse.



Vivement secouée ces derniers mois, Wall Street veut espérer que la Réserve fédérale lui remettra aussi un peu de baume au coeur dans les semaines qui viennent.



La semaine sera dominée, mercredi et jeudi, par l'audition semestrielle du président de la Fed, Jerome Powell, devant les membres du Congrès d'abord au Sénat, puis à la Chambre des Représentants.



Si le patron de la Fed n'ira sans doute pas jusqu'à évoquer une pause dans le cycle actuel de hausse de taux, il pourrait s'employer à tempérer la volatilité actuelle par le simple fait d'évoquer les résultats probants de sa politique.



Sur le plan macroéconomique, les investisseurs seront aujourd'hui attentifs aux ventes de logements anciens, dont la récente dégradation a confirmé le scénario d'un ralentissement de l'économie.