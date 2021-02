Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un rebond se dessine en attendant l'ISM Cercle Finance • 01/02/2021 à 15:13









(CercleFinance.com) - Wall Street est attendue en hausse lundi matin avant la parution de deux indicateurs-clé sur la conjoncture dans le secteur manufacturier et après ses mauvaises performances de la semaine passée. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les grands indices new-yorkais avancent de 0,7% à 1%, annonçant un début de séance dans le vert. Les investisseurs attendent la publication en début de séance de l'indice PMI d'IHS Markit manufacturier définitif pour le mois de janvier puis celles, dans le courant de la matinée, des dépenses de construction et de l'indice ISM manufacturier. Concernant l'ISM, les indices de confiance dans l'industrie manufacturière parus récemment sont ressortis en progression par rapport à des scores déjà élevés. Cependant, l'ISM s'était établi à des niveaux particulièrement importants en décembre, ce qui fait que le consensus l'attend cette fois-ci en repli de 60,5 à 60 le mois dernier. Les marchés américains ont connu ces deux dernières semaines un soudain accès de fièvre et il semble peu probable qu'ils retrouvent dans l'immédiat la hausse tranquille à laquelle ils s'étaient habitués. Les investisseurs s'inquiètent notamment du démarrage particulièrement lent des campagnes de vaccination, qui semble menacer une reprise économique déjà chaotique. Conséquence, le Dow Jones a perdu 3,3% la semaine dernière, un repli également essuyé par l'indice S&P 500, tandis que le Nasdaq Composite limitait un peu son recul, à 3,5% en données hebdomadaires. La solide saison des résultats des entreprises, qui a vu 84% des sociétés ayant dévoilé leurs comptes dépasser les prévisions des analystes, n'a pas apporté un grand soutien à Wall Street jusqu'ici. Les publications les plus impressionnantes émanent pour l'instant des groupes financiers et technologiques, une constatation qui sera mise à l'épreuve cette semaine par les comptes des géants Alphabet et Amazon.

