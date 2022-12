Wall Street: un rebond s'esquisse grâce aux pétrolières information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 17:12

(CercleFinance.com) - Wall Street esquisse un rebond mardi en début de séance, les indices tentant de repartir de l'avant après avoir chuté pendant quatre séances, à la faveur notamment d'un redressement des cours pétroliers.



En fin de matinée, le Dow Jones gagne 0,5% à 32.911,1 points, tandis que le Nasdaq Composite prend 0,4% à 10.589,9 points. L'indice S&P 500, plus large, progresse également de 0,4%.



Au cours de clôture d'hier, le S&P accusait plus de 6% de baisse par rapport à ses récents plus hauts du début du mois de décembre, un repli qui commençait à le rapprocher du recul d'au moins 10% caractérisant une correction boursière.



Après ce net recul, certains investisseurs semblent vouloir commencer à bâtir des positions à l'approche d'un exercice 2023 qui pourrait s'avérer plus positif.



'L'histoire laisse penser qu'après une chute annuelle de 16,2% (à la clôture du 14 décembre), le S&P 500 pourrait connaître un sort plus favorable en 2023', prédit Gregory Drahuschak, stratège chez Janney Montgomery Scott.



'Lors des 17 années ayant suivi une perte annuelle, le S&P 500 a généré en moyenne un gain de 22,2%', rappelle-t-il.



Parallèlement au rebond des actions, les rendements des emprunts d'Etat remontent, ce qui paraît signaler une moindre aversion pour le risque, au même titre que le repli de 2% du baromètre de la volatilité VIX sous la barre des 22 points.



Le marché pétrolier se reprend lui aussi: le WTI regagne près de 0,8% à 75.8 dollars le baril, bénéficiant entre autres de rumeurs évoquant une prochaine reconstitution des réserves stratégiques américaines.



Les valeurs pétrolières en profitent: ExxonMobil gagne 1,9%, Chevron 1,7% et Schlumberger 3,8%, ce qui permet au secteur énergétique de signer de loin la meilleure performance du jour (+1,4%).



Toujours du coté des valeurs, Disney (+2,2%) signe la plus forte hausse du Dow Jones porté par des spéculations sur une possible scission de ses réseaux de télévision ESPN et ABC.



General Mills cède 3,5% en dépit du relèvement de ses objectifs financiers pour l'exercice 2022-2023 à l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels.



Wells Fargo recule de 0,3% après avoir fait part d'un accord avec le Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB) réglant plusieurs litiges liés à des pratiques dans les prêts automobiles et hypothécaires.



Tesla lâche 4,2% après que Mizuho a réduit son objectif de cours sur la valeur de 330 à 285 dollars, invoquant notamment de moindres prévisions de ventes en volumes pour 2023 et 2024.