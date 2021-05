Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un rebond s'amorce malgré le 'PPI', VIX -12,5% Cercle Finance • 13/05/2021 à 23:25









(CercleFinance.com) - La bourse de Wall Street amorce un rebond qui semble surtout technique, et dans des volumes nettement moins étoffés que la veille... mais la volatilité a également été inférieure de 40%. Les 3 principaux indices regagnent entre +0,7% pour le Nasdaq (à 13.124), +1,2% pour le S&P500, +1,3% pour le Dow Jones qui renoue avec les 34.000Pts (34.020). Des performances plus spectaculaires sont observées sur le Russell-2000 (+1,65%) et sur le Dow Transport (+2,3% à 15.700). Enfin, le VIX se détend de -12,5% après l'envolée de +26% de la veille. Même si les gains du jour n'effacent pas les pertes de la veille, c'est un rebond un peu inespéré compte tenu de mauvais chiffres US concernant les prix à la production (le 'PPI') en avril : envolée de +0,6% des prix à la production aux Etats-Unis en séquentiel, dont une hausse de 0,7% en 'core rate' (hors alimentation, énergie et négoce, des progressions supérieures aux attentes des économistes). Sur les douze derniers mois, la hausse des prix producteurs s'établit ainsi à 6,2% en données brutes et à 4,6% en 'core rate' contre respectivement 4,2% et 3,1% en mars (soit +50% dans les 2 cas). Pour rappel, par rapport à avril 2020, l'indice des prix à la consommation ('CPI') a augmenté de 4,2% en brut et de 3% hors éléments volatils, ce qui avait plongé Wall Street dans des abîmes de questionnements sur le caractère ou non transitoire de l'inflation... thèse défendue mordicus par la FED. Par ailleurs, les inscriptions aux allocations chômage ont diminué de -34.000 à l'issue de la semaine du 3 mai aux Etats-Unis, selon le Département du Travail, pour s'établir à 473 000, contre 507 000 la semaine précédente (chiffre révisé par rapport aux 498 000 annoncés initialement). Il s'agit du niveau le plus faible enregistré depuis mars 2020, précise le rapport. La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 534 000, en recul de 28 250 d'une semaine à l'autre. Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 37 000 la semaine du 26 avril, à 3 655 000. Les T-Bonds US se détendent de -4Pt de base vers 1,662% ce soir, comme si les spécialistes des T-Bonds voulaient donner encore une chance au scénario de la FED d'un 'pic' inflationniste ponctuel, sachant que les 'effets de base' (les chiffres publiés ces dernières 48H se comparent en effet à une période fort recul des prix -tout aussi ponctuel- en 2020). Le Nasdaq et le S&P500 ont bénéficié du rebond de Peloton +6,7%, Lam Research +4,9%, AMAT +4,4%, KLA +3,5, Fastenal +2,4%, Paycheck +2,3%, Qualcomm +2%, Apple +1,8%, Comcast +1,4%, Des dégagements ont continué de peser sur AMD -2,1% et Xilinx -1,9%. Le secteur le moins performant fut celui de l'énergie avec Occidental -5,6%, Diamond et Marathon -4,1%, Devon -3,3%, Pioneer -2,8%, Hess et EOG -2,1%, Conoco et Valero -1,8%. Peu après la clôture, des trimestriels sont tombés, faisant plonger 2 spécialistes du cannabis, Plantronics -16%, Aurora Cannabis -10%. Doordash en revanche battait le consensus et gagnait +6%.

