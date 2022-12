Wall Street: un rebond s'amorce en début de séance information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 17:11

(CercleFinance.com) - La Bourse de New York s'inscrit en hausse jeudi, les marchés d'actions amorçant un petit rebond après cinq séances consécutives de repli pour l'indice S&P 500.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs vedettes américaines gagne pas loin de 0,8% à 33.854,1 points, tandis que le Nasdaq Composite, fortement pondéré en valeurs technologiques, progresse de 1,2% à 11.086,1 points.



Le S&P 500, plus large et principale référence de nombreux investisseurs, prend de son côté 0,9% à 3969,1 points.



Les investisseurs semblent vouloir reprendre un peu leur souffle après cinq séances de forte baisse, inquiets notamment de la menace d'une récession en Europe et des incertitudes économiques aux Etats-Unis.



Le S&P 500 avait abandonné 3,5% sur les cinq dernières séances de Bourse, victime de prises de bénéfices après le rebond de près de 17% enregistré depuis la mi-octobre.



A l'exception des télécoms (-0,1%), tous les secteurs du S&P évoluent en hausse jeudi, mais c'est celui de la technologie qui brille tout particulièrement avec un gain de 1,5%.



Tirant le Dow Jones à la hausse, Boeing grimpe de presque 4% à la faveur de commentaires favorables des analystes de Wells Fargo, qui voient l'avionneur améliorer sa génération de cash à horizon 2025.



GE recule de 0,5% alors que sa division de santé, GE HealthCare, a dévoilé ce matin ses objectifs financiers de moyen terme à l'occasion d'une réunion d'investisseurs organisée à New York.



Sur le front macroéconomique, les chiffres des inscriptions hebdomadaires au chômage commencent à témoigner d'un allègement des tensions sur le marché du travail.



Ces inscriptions se sont établies à 230.000 à l'issue de la semaine du 3 décembre, soit une progression de 4.000 par rapport à la semaine précédente pour laquelle la statistique a été révisée en hausse, de 225.000 à 226.000, montrent les données du Département du Travail.



La moyenne mobile sur quatre semaines - considérée comme un meilleur indicateur de la tendance de fond du marché de l'emploi - a elle aussi progressé à 230.000, soit 1000 de plus que la semaine précédente.



Par ailleurs, la légère détente observée sur le marché obligataire contribue à la tendance positive sur les marchés d'actions.



Le rendement des emprunts d'Etat à dix ans repartent en légère hausse ce matin, autour de 3,47%, mais ils continuent d'évoluer à des plus bas depuis près de deux mois.



Avec le repli des rendements des Treasuries, le dollar cède du terrain face à l'euro, qui en profite pour gagner 0,3% autour de 1,0540 contre le billet vert.



Les cours du pétrole s'inscrivent eux en hausse, les inquiétudes sur une possible récession étant compensées par l'annonce, hier soir, d'un repli des stocks de brut aux Etats-Unis.



Le baril de brut léger américain modère toutefois sa progression pour ne plus avancer que de 0,1% à 72,1 dollars.