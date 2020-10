Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street : un rebond s'amorce après les statistiques Cercle Finance • 29/10/2020 à 14:11









(CercleFinance.com) - Wall Street devrait tenter de rebondir jeudi à l'ouverture, à la faveur de statistiques attestant du redressement de l'économie américaine, notamment une première estimation du produit intérieur brut (PIB) de troisième trimestre meilleure que prévu. Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices new-yorkais prennent entre 0,2% et 0,6%, annonçant un début de séance dans le vert. Les marchés d'actions américains avaient signé hier leur pire séance depuis fin juin, le Dow Jones ayant lâché 3,4% et effacé tous ses gains depuis début août. Le Nasdaq chutait pour sa part de 3,7%, pour revenir au plus bas depuis le 2 octobre. Les indicateurs du jour devraient permettre à Wall Street de reprendre une partie du terrain perdu la veille. Après une chute de 31,4% au deuxième trimestre, l'économie américaine a en effet rebondi de 33,1% au troisième trimestre, selon les chiffres préliminaires dévoilés ce matin par le Département du Commerce. Cette croissance - alimentée par la consommation, et dans une moindre mesure les investissements dans les stocks et les exportations - dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui visaient plutôt un chiffre de 32%. En plus de cela, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont diminué de 40.000 la semaine dernière aux Etats-Unis, soit bien plus nettement que prévu, selon les chiffres publiés jeudi par le Département du Travail. Du côté des valeurs, l'action Ford devrait tirer la cote vers le haut après la publication de résultats trimestriels en nette amélioration, et supérieurs au consensus.

