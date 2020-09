Wall Street : un rebond qui demeure poussif

(CercleFinance.com) - Wall Street évolue en légère hausse mardi en début de séance, les indices tentant de repartir de l'avant après avoir perdu du terrain pendant quatre séances consécutives.

Une heure après l'ouverture, le Dow Jones grignote 0,2% à 27.190,6 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de presque 0,5%, à 10.830,9 points.

Après leur rally printanier puis estival, les marchés d'actions américains ne semblent plus aller nulle part depuis le début du mois de septembre et le Nasdaq accuse un repli de plus de 5% sur le mois écoulé.

'L'environnement de marché actuel soulève un certain nombre de questions', reconnaît un trader.

'Par exemple, est-ce que l'évolution des marchés actions après les distorsions spectaculaires du printemps reflète une véritable croissance économique?', s'interroge-t-il.

Certains stratèges estiment que la volatilité qui règne sur les places financières depuis quelques semaines est appelée à durer avec l'approche de l'élection présidentielle américaine.

Côté énergie, les cours du pétrole rebondissent marginalement, avec un brut léger américain qui grappille 0,2% après son plongeon de 4% la veille.

L'or, qui était retombé vers 1.880 dollars lundi après-midi, parvient lui à préserver les 1.910 dollars.

Au chapitre économique, la National Association of Realtors a fait état ce matin de six millions de ventes de logements anciens en rythme annualisé au titre du mois dernier, un plus haut depuis décembre 2006, en hausse de 2,4% par rapport à juillet, conformément au consensus.

S'agissant des valeurs, Amazon rebondit de 3% à la faveur d'un relèvement de recommandation des analystes de Bernstein.

Ralph Lauren grappille 0,2% après avoir annoncé son intention de réduire ses effectifs mondiaux d'ici la fin de son exercice 2020-21 dans le cadre d'une 'réorganisation de ses activités pour la croissance future'.