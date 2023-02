Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wall Street: un rebond pour démarrer la semaine information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 17:13









(CercleFinance.com) - Wall Street a pris le chemin de la hausse lundi dans les premiers échanges, le S&P 500 tentant de tourner le dos à sa pire semaine en près de trois mois.



En fin de matinée, l'indice Dow Jones reprend 0,7% à 34.109,9 points, tandis que le Nasdaq Composite s'octroie une progression de près de 0,9% à 11.820,7 points.



Le S&P affiche un gain de plus de 0,7% à 4119,5 points, après avoir chuté de 2,4% la semaine dernière, soit sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis la mi-décembre.



Les investisseurs y voient l'occasion de réaliser quelques bonnes affaires dans un contexte d'optimisme grandissant concernant les perspectives économiques.



Aujourd'hui, ce sont les données européennes qui incitent tout particulièrement à l'optimisme, avec la perspective d'une récession qui s'éloigne de jour en jour sur le Vieux Continent.



La Commission européenne a relevé ce matin sa prévision de croissance pour la zone euro en 2023, anticipant une hausse de l'activité de 0,9% cette année, contre 0,3% seulement dans sa précédente prévision de novembre.



En l'absence d'indicateurs clé, les investisseurs attendent les chiffres américains de l'inflation, qui seront publiés demain, avant de prendre position.



Si les prix à la consommation devraient avoir réaccéléré en rythme mensuel en janvier, le taux d'inflation annuel devrait avoir, lui, nettement ralenti du fait d'un effet de base marqué.



L'embellie observée lundi s'explique également par le reflux du rendements des emprunts d'Etat américains à 10 ans, dont la remontée avait contribué à la baisse des marchés d'actions la semaine dernière.



Après avoir franchi à la hausse le seuil des 3,75%, ce taux long de référence revient sous la barre des 3,72% ce matin.



En attendant les chiffres de l'inflation, le VIX, l'indice mesurant la volatilité implicite du S&P, grignote 0,8% à 20,7 points, au-dessus de sa moyenne sur la période 2012-2019 (15,2) mais en-dessous de celle sur 2021 et 2022 (23,4).





